Домашен арест вместо задържане под стража за петима от "Хелс Ейнджълс"
Заседанието на съда продължи повече от четири часа
Великотърновският окръжен съд постанови мярка за неотклонение "домашен арест" за петима членове на мото клуб "Хелс Ейнджълс", обвинени в различни престъпления.
Още по темата
Съдът не уважи искането на Окръжната прокуратура за налагането на най-тежката мярка "задържане под стража". Днешното заседание по разглеждане на мярката продължи повече от четири часа, съобщи БТА.
Както бе съобщено по-рано днес, прокуратурата поиска постоянен арест за лидерите на рокерската група "Хелс Ейнджълс" Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата, както и за техните авери Найден Найденов, Милен Петров и датчанина Бесльов Карстен, който е постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш.
Петимата са сърцевината на организирана престъпна група, за която всеки е обвинен в повече от 20 престъпления, като един от тях е с 27 обвинения.
Групата бе разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети множество хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и други средства, с които са извършвани престъпленията. Иззети са също големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според разследването, бандата е действала от 2014 година.
Сред повдигнатите обвинения са изнудване, рекет, грабежи, побои и принудително застраховане. Според прокуратурата "Черния" и "Пашата" нямат официална връзка с регистрирана охранителна фирма, която е на името на техните съпруги.
Тарторите на групата са заплашени от наказания между 5 и 15 години затвор, както и от конфискации и глоби.