На фона на продължаващите западни санкции срещу Москва, руският външен министър Сергей Лавров посети Индия, а лидерът на основните съмишленици на Русия - беларуският президент Александър Лукашенко, е в Китай.

Лавров, който пристигна от Баку в Делхи, започва тридневната си визита в индийската столица, предаде ТАСС, цитирана от БТА. В рамките на посещението му, руският външен министър ще се срещне с индийския си колега Субрахманям Джайшанкар. Очаква се да участва и в заседание на външните министри на страните от Г-20 и да проведе двустранни срещи с представители на Китай, Бразилия и други страни.

Освен това Лавров ще участва и в международната политологическа конференция "Диалог Райсина", която ще протече в Делхи от 2 до 4 март.

Предполага се, че на министерската среща на Г-20 Русия ще постави на масата въпроси, свързани с проблемите на енергийната и продоволствената сигурност, а също така и темата за въведените срещу Москва санкции.

Очаква се също така в двустранните преговори между Русия и Индия да бъдат обсъдени въпроси на сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион, положението в Афганистан, а също така и ситуацията в Украйна.

President Aleksandr Lukashenko arrived in Beijing for a visit in which Xi Jinping is expected to meet with him, lending support to one of Russia’s staunchest allies amid growing concerns in the U.S. and Europe about China’s position on the war in Ukraine. https://t.co/pL1c23T9PE