Потенциалните щети се оценяват и се подготвят спасителни екипи и операции, които ще бъдат изпратени, когато се установи, че може да действат в безопасност

Две мощни земетресения с магнитуд 7,4 и 6,9 по Рихтер разлюляха Филипините, съобщават световните агенции. Първото и по-силно земетресение отне живота на 5 души, а заради него Индонезия издаде и предупреждение за цунами за северните райони на Сулавеси и Папуа.

Моделите на Индонезийската агенция по геофизика показваха, че има риск от цунами, което може да удари бреговете на Индонезия, информира Ройтерс.

Малко по-късно след мощния трус беше съобщено, че петима души са загинали. Освен това земетресението е предизвикало свлачища и щети по болници и училища и е довело до евакуации, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Филипинският Фердинанд Маркос-младши, за когото това е поредното природно бедствие през мандата му след друг смъртоносен трус наскоро и поредица от бури, заяви, че потенциалните щети се оценяват и се подготвят спасителни екипи и операции, които ще бъдат изпратени, когато се установи, че може да действат в безопасност.

Филипинският Институт по вулканология и сеизмология каза, че очаква щети и вторични трусове от земетресението, чийто епицентър е бил в морето, на около 43 километра източно от град Манай в провинция Давао ориентал, и което е било причинено от сеизмично движение във Филипинската падина на дълбочина от 23 километра.

Земетресението е причинило смъртта на най-малко петима души, включително двама пациенти, които са починали от инфаркт в болница по време на бедствието.

Един човек е загинал, след като е бил ударен от падащи отломки в град Мати в Давао ориентал, съобщи ръководителят на правителственото бюро за гражданска защита.

Малко по-късно последва и втори трус от 6,9 по Рихтер в същия южен район на Филипините като предишния, който беше с магнитуд 7,4, съобщиха филипински сеизмолози, цитирани от Асошиейтед прес.

Ръководителят на Филипинския институт по сеизмология и вулканология Тересито Баколкол каза, че земетресението тази нощ местно време е разлюляло град Манай в провинция Давао ориентал и е било предизвикано от сеизмично движение в същата земетръсна област - Филипинската падина - на дълбочина от 10 км.

Филипините все още се възстановяват след земетресението с магнитуд 6,9 на 30 септември, което отне живота на 74 души и остави без дом хиляди в централната провинция Kебу, основно в град Бого и близки селища.

Филипинският архипелаг е засяган средно от 20 тайфуна и бури всяка година, което превръща реагирането на природни бедствия в основна задача на правителството и доброволческите групи, отбелязва Асошиейтед прес.

