69 души са загинали, а стотици са ранени след опустошителния трус с магнитуд от 6,9 по Рихтер, който вчера разтърси Филипините, съобщиха световните агенции.

Трусът стана в 21.59 часа местно време, като епицентърът е бил на 54 километра западно от втория по големина град в провинция Лейте. Филипинският институт по сеизмология отмени предупреждението за цунами.

Правителството мобилизира спасителни екипи за търсене на оцелели под развалините, както и за възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването.

В град Бого в северната част на провинция Себу, който беше близо до епицентъра на земетресението, болницата е претоварена, каза пред репортери служителят на Гражданската защита Рафи Алехандро, цитиран от Ройтерс.

Заради вторичните трусове на пострадалите се оказва лекарска помощ извън болниците.

Президентът Фердинанд Маркос-младши изрази съболезнования към близките на загиналите и увери нацията, че се предприемат всички необходими мерки за справяне с бедствието.

Себу, една от най-популярните туристически дестинации на Филипините, е дом на 3,4 милиона души. Въпреки щетите, международното летище Мактан-Себу, вторият най-натоварен вход на страната, остана функциониращо.

В друг силно засегнат град, Сан Ремихио, бе обявено бедствено положение. Заместник-кметът Алфи Рейнс апелира за храна и вода за евакуираните, както и за тежко оборудване в помощ на спасителните екипи.

"Вали силно и няма електричество, така че наистина се нуждаем от помощ, особено в северната част, защото има недостиг на вода, след като водопроводите бяха повредени от земетресението", каза Рейнс пред радио DZMM.

В близкия град Пилар, Арчел Кораса каза, че по-голямата част от семейството му е спало, когато къщата им започна да се тресе силно.

"Събудих ги и всички се втурнахме навън на улицата", каза той пред DZMM. Кораса, който живее близо до бреговата линия, каза, че е видял водата да се отдръпва след труса. Местните медии пък публикуваха видеоклипове на хора, които се втурват от домовете си, докато земята се тресе и сгради се срутват, включително църква, която е на повече от 100 години.

Рейнс каза, че сред загиналите има хора, които са играли баскетбол в спортен комплекс в Сан Ремихио, когато той частично се е срутил поради земетресението.

Агенциите за наблюдение на земетресенията са определили дълбочината на земетресението на около 10 км и са регистрирали множество вторични трусове, като най-силният е с магнитуд от 6 по Рихтер.

Филипините се намират в Тихоокеанския огнен пръстен, където вулканичната активност и земетресенията са често срещани. Страната преживя две големи земетресения през януари, без съобщения за жертви. През 2023 г. земетресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер в открито море отне живота на осем души.

