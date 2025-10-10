Задържаните вчера в Антверпен трима младежи по подозрение в подготвян атентат срещу белгийския премиер Барт де Вевер са имали и други цели, сред които председателят на крайнодясната Партия на свободата в Нидерландия Герт Вилдерс, съобщиха белгийски медии, цитирани от БТА.

Според белгийския министър на вътрешната сигурност Бернар Кентен в списъка на заподозрените са били местни и чуждестранни политици. По думите на федералния прокурор Ан Франсен, заловените са джихадисти. Медиите допълват, че в списъка е била включена кметицата на Антверпен Елс ван Дусбург.

Снощи медиите уточниха, че двама от заловените са белгийски граждани от марокански произход, а третият е с чеченски произход - всички са на около 20 години и е установено, че са се подготвяли да извършат атентат с дрон. Единият от задържаните е следвал по специалността "Отбрана и сигурност" в университета в Антверпен. Предстои по-късно днес съд да определи мерките за задържане на заловените.

Местните медии уточняват, че досега са били предотвратени няколко атентата срещу Де Вевер и припомнят случая от 2023 г., когато с подобни намерения бяха задържани джихадисти, врекли се във вярност на групировката "Ислямска държава" (ИД). Основният обвиняем по това дело бе осъден на шест години затвор и глоба от 16 хиляди евро, а останалите подсъдими получиха по-леки присъди. ИД пое отговорност за атентатите на летището и в метрото в Брюксел през 2016 г., взели 32 жертви и оставили 340 ранени.

По официални данни от началото на годината в Белгия са открити над 80 нови разследвания по дела, свързани с тероризъм.

