Земетресение с магнитуд от 6,9 по скалата на Рихтер удари Централните Филипини, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от световните агенции.

Гневът на природата

Трусът е станал в 21.59 часа местно време, като епицентърът е бил на 54 километра западно от втория по големина град в провинция Лейте.

Няма заплаха от цунами след земетресението, съобщи Тихоокеанският център за предупреждение за цунами. Трусът е бил на дълбочина от 11 километра.

Към момента няма информация за пострадали и нанесени щети.

