6.9 по Рихтер разтърси Филипините
Трусът е регистриран в 21.59 часа местно време
Земетресение с магнитуд от 6,9 по скалата на Рихтер удари Централните Филипини, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от световните агенции.
Гневът на природата
Трусът е станал в 21.59 часа местно време, като епицентърът е бил на 54 километра западно от втория по големина град в провинция Лейте.
Няма заплаха от цунами след земетресението, съобщи Тихоокеанският център за предупреждение за цунами. Трусът е бил на дълбочина от 11 километра.
Към момента няма информация за пострадали и нанесени щети.
WATCH: Students and some members of the UP Cebu community were seen gathering by the open field after a 6.7 magnitude earthquake hit Cebu on Tuesday night, September 30, 2025. ( Sean Policarpio) | via @feanneperez pic.twitter.com/BZDqDh30Hb— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) September 30, 2025