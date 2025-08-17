Съюзниците на Украйна препотвърдиха принципа, че решения за територията на страната се взимат от самия Киев

Говорител на Европейската комисия обяви, че лидерите от "Коалицията на желаещите", участвали днес във видеоконферентно заседание, са препотвърдили своето единство в подкрепата за справедлив и траен мир в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В него участва и президентът Володимир Зеленски.

Съюзниците на Украйна също така препотвърдиха принципа, че решения за територията на страната се взимат от самия Киев.

Единството между Европа и САЩ е от жизненоважно значение за постигането на траен мир в Украйна, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща след края на онлайн заседанието.

"Както подчертах по време на днешната среща на "Коалицията на желаещите", ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня, ЕС и САЩ трябва да увеличат натиска върху Русия", написа Коща в социалната мрежа "Екс".

Президентът на Франция Еманюел Макрон подчерта, че Украйна и Европа трябва да представят единен фронт по време на разговорите утре във Вашингтон. "Ако ние излезем отслабени днес пред Русия, то ние поставяме основи за бъдещи конфликти", заяви френският лидер.

Той каза, че съюзниците на Киев днес по време на срещата на "Коалицията на желаещите" са призовали за силен и траен мир в Украйна и за зачитане на териториалната цялост на Украйна.

Макрон заяви, че само една държава предлага мир, който е всъщност капитулация, и това е Русия. Той добави, че е убеден, че Путин не иска мир.

Френският лидер каза, че по време на срещата утре европейците ще попитат Тръмп до каква степен той ще се присъедини към гаранциите за сигурност за Украйна, предаде Франс прес. Макрон припомни, че форматът на украинската армия е първият стълб в каквито и да е гаранции за сигурността на Украйна, предаде Ройтерс.

Макрон подчерта, че единствените, които могат да говорят за украинските територии са украинските власти

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат предоставени гаранции за сигурността на Украйна, вдъхновени от НАТО, предаде Франс прес.

"Приветстваме желанието на президента Тръмп да предостави гаранции за сигурността на Украйна, сходни на тези в член пети от договора за НАТО", подчерта тя на пресконференция в Брюксел, дадена съвместно с украинския президент Володимир Зеленски.

Фон дер Лайен освен това потвърди, че Украйна трябва да може да запази териториалната си цялост.

Председателката на ЕК заяви, че не може да има предели на украинските въоръжени сили или ограничения върху външната помощ за Украйна, предаде Ройтерс.

"Не може да има ограничения върху украинските въоръжени сили, било то в тяхното сътрудничество с трети страни или в подпомагането им от трети страни", подчерта тя.

Фон дер Лайен добави, че терминът "прекратяване на огъня" е по-малко важен от необходимостта да се спрат убийствата.

"Онова, което е от значение, е ефектът. И ефектът трябва да бъде да се спрат убийствата", подчерта тя.

"Така че не понятието е от значение, а съдържанието му. Важно е да имаме възможно най-скоро тристранна среща между президента на Украйна, на САЩ и на Русия", подчерта Фон дер Лайен.

От своя страна Володимир Зеленски заяви, че настоящите фронтови линии трябва са отправна точка за преговорите.

"Нуждаем се от истински преговори, което означава, че ние можем да започнем оттам, където сега са фронтовите линии", заяви той и подчерта, че европейските лидери подкрепят тази идея.

Зеленски повтори позицията си, че е необходимо да се установи прекратяване на огъня с цел след това да се договори финално споразумение за мир.

Той каза, че не вижда никакъв знак, който да индикира, че Русия е готова за тристранна среща на върха между него, Тръмп и Путин. Зеленски освен това призова за гаранции за сигурността в натовски стил, предаде ДПА. Той каза, че тези гаранции трябва да действат като член пети на договора за НАТО.

Член пети съдържа клауза за взаимна защита, според която страните от Алианса се притичват на помощ на страната от НАТО, която е подложена на атака.

