"Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай на неговата смърт", съобщи "Търнинг пойнт"

833 Снимка: АР/БТА

Ерика Кърк - вдовицата на американския инфлуенсър Чарли Кърк, който бе убит миналата седмица, ще го замени начело на организацията "Търнинг пойнт - САЩ" ("Повратна точка"), създадена от него, за да привлича млади американци в Републиканската партия, съобщиха представители на организацията, цитирани от Франс прес и БТА.

"Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре", заяви Ерика Кърк два дни след убийството на съпруга ѝ.

Създадена от Чарли Кърк, когато той е едва 18-годишен, "Търнинг пойнт - САЩ" се утвърждава през годините. Тя има подразделения в над 800 университетски кампуса в цялата страна, а основателят ѝ бе смятан за част от "механизма", спомогнал за преизбирането на Доналд Тръмп за президент миналата година.

След смъртта на 31-годишния Чарли Кърк "управителният съвет на "Търнинг пойнт" избра единодушно Ерика Кърк за директор на организацията", обяви самата организация в социалната мрежа "Екс". Тридесет и шест годишната Ерика е назначена за председателка на управителния съвет.

"Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай на неговата смърт", отбелязва организацията.

Чарли Кърк, който има повече от 7 милиона последователи в социалните мрежи, беше застрелян от снайперист миналата седмица в университета "Юта вале", докато изнасяше реч пред 3000 души, повечето от които студенти.

Американската прокуратура вече повдигна обвинение я в убийство при утежняващи вината обстоятелства срещу заподозрения за убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица. Прокуратурата ще поиска смъртна присъда за 22-годишния Тайлър Робинсън. На Робинсън са повдигнати общо седем обвинения, включително във възпрепятстване на правосъдието и манипулиране на свидетели. Според прокуратурата убийството е било извършено при утежняващи вината обстоятелства, тъй като Кърк е бил взет на прицел заради политическите си възгледи и освен това стрелецът е знаел, че на мястото присъстват деца, които може да видят с очите си как бива отнет човешки живот. Конкретни доказателства срещу Робинсън са негово ДНК на местопрестъплението и записи от охранителни камери.

