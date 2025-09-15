2952 Снимка: АР/БТА

ДНК следи, открити върху два предмета, намерени близо до мястото на убийството на Чарли Кърк, съвпадат с ДНК профила на основния заподозрян, задържан от властите, обяви днес директорът на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес.

Пет дни след покушението, което разтърси САЩ и изостри политическите разделения в страната, разследването е насочено към 22-годишния Тайлър Робинсън. Той бе арестуван в четвъртък вечерта и отказва да сътрудничи на органите на реда.

Полицията е събрала множество доказателства, сред които отвертка, намерена на покрива на университетски кампус в щата Юта, откъдето стрелецът е открил огън. На мястото е била открита и кърпа, с която е било увито оръжието с оптичен мерник, уточни Пател пред "Фокс нюз".

"Днес мога да потвърдя, че ДНК следите от кърпата и от отвертката съвпадат с тези на заподозрения, който е в ареста", заяви директорът на ФБР.

Той отбеляза, че Робинсън е оставил бележка преди нападението.

"В нея, грубо казано, пише: имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще се възползвам от нея. ФБР разполага с доказателства за тази бележка, макар че тя вече е унищожена", каза Пател.

Очаква се утре на Робинсън официално да бъдат повдигнати обвинения.

22-годишният заподозрян отрича, че той е дръпнал спусъка, обяви губернатора на щата Юта, където стана стрелбата и беше извършен ареста. Подозренията на полицията се насочиха към Робинсън, след като негови роднини и приятели на семейството алармирали властите, че пред тях той е признал за престъплението. В момента заподозреният е в следствения арест без право на пускане под гаранция и под специално наблюдение.

В документите от щатската полиция пише, че е задържан по подозрение в убийство с утежняващи обстоятелства, употреба на оръжие и възпрепятстване на властите. Мотивите за убийството засега остават неясни.

Популярният сред привържениците на МАГА активист ще бъде погребан на 21 септември в неделя. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, близък приятел на убития, потвърди, че в неделя ще присъства на възпоменателна церемония в Аризона. Събитието ще се проведе на стадион с капацитет над 63 000 души.

Обществените нагласи в страната са изключително изострени и поляризирани. Губернаторът на щата Юта призова за спокойствие. Президентът Доналд Тръмп също призова да се избягва насилието и да не се търси отмъщение.

Вече има и притеснение за сигурността на конгресмените. Американският президент поиска допълнителни 58 милиона долара, които да бъдат използвани за защита на членовете на Конгреса, заради нарастващото политическо насилие в страната. Само през изминалите 10 години случаите на политическо насилие в Съединените щати са нараснали с над 40%.

