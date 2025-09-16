Шефът на ФБР каза пред Сената, че ще разпитат поне 20 души, общували в нета с Тайлър и не изключи да има още замесени в престъплението

Арестуваният за убийството на консервативния активист Чарли Кърк в Юта вече е официално обвинен. Повдигнати са му общо седем обвинения. Прокурорът на щата Джеф Грей заяви, че първото обвинение е за умишлено убийство с утежняващи вината обстоятелства на Тайлър Робинсън, за което законът предвижда и смъртно наказание.

Утежняващите обстоятелства включват факта, че престъплението беше извършено на публично място при голям риск да загинат и други хора. Извършителят е обвиняем още за манипулиране на свидетели - оказал е натиск върху съквартиранта си да мълчи. Обвинен е още за незаконната употреба на огнестрелно оръжие, която води до тежка телесна повреда, заяви пред американските медии прокурор Грей, цитиран от "Скай нюз" и "Би Би Си".

Властите повдигат обвинение на Робинсън и за възпрепятстване на правосъдието заради това, че след стрелбата по Кърк той се опита да скрие оръжието, с което го уби. Робинсън е в ареста без право да бъде освободен под гаранция заради намерението на прокуратурата да поиска смъртна присъда.

"Доколкото ще искаме смъртно наказание, подсъдимият ще бъде, както и досега, под стража в ареста на окръг Юта без право на освобождаване под гаранция", заяви Джеф Грей.

ДНК-то на обвиняемия е извлечена от оръжието на престъплението, уточни още прокурорът.

Междувременно Сенатът в САЩ изслуша директора на ФБР Каш Пател по случая. Пател заяви, че ще бъдат разпитани поне 20 души, с които обвиняемият е поддържал контакти в социалната мрежа и в сайт за игри и пред които е признал за извършеното убийство на Кърк.

Попитан пред сената дали би могло да има и други лица замесени в престъплението, извършено от Робинсън, шефът на ФБР отговори: "Да", цитира го "Би Би Си".

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс по-рано беше заявил, че убиецът на Кърк е действал сам.

22-годишният Тайлър Робинсън застреля с един изстрел със снайпер от покрива Чарли Кърк във врата миналата сряда в кампуса на университета Юта Вали, на около 40 мили южно от Солт Лейк Сити. Покушението беше извършено пред 3000 души по време на публичен дебат и лекция на Кърк в университета.

Младежът се оказа от консервативно семейство с още двама братя, но с леви убеждения и нескрита ненавист към проповядваните убеждения на Кърк. Извършителят беше предаден на властите от баща си с помощта на близък до семейството пастор, който успя да го убеди да го направи доброволно.

Това стана след 33-часово издирване, по време на което ФБР публикува видеозапис на извършителя как бяга от покрива, откъдето е стрелял, прибави описанието на заподозрения и обяви награда до 100 000 долара. Баща му, с 27-годишен стаж като шериф, отказа да вземе парите, след като го издаде на органите на реда.

Преди да поиска смъртна присъда прокурорът, за това призова и президентът Доналд Тръмп, чийто поддръжник беше Кърк. Убийството му нажежи още повече разделението в американското общество, а държавни служители вече бяха уволнени, задето са се подиграли със смъртта му в социалната мрежа.

31-годишният Кърк беше съосновател и лидер на консервативната студентска организация Turning Point USA и близък съюзник на президента Доналд Тръмп, с големи заслуги за осигуряване на милиони гласоподаватели сред младежите, които избраха американския президент.

