Един от най-известните консервативни гласове в Америка, основателят на Turning Point USA и ярък поддръжник на Доналд Тръмп - Чарли Кърк, беше застрелян по време на публична реч в Университета на Юта Вали. Трагедията се разигра пред хиляди зрители по време на първото събитие от националната му обиколка "Американско завръщане".

Кърк беше хоспитализиран в критично състояние, но часове след инцидента лично президентът Тръмп обяви с прискърбие неговата смърт.

Според разследващите, изстрелът е дошъл от сграда в кампуса, намираща се на около 180 метра от сцената, и е бил произведен с дългоцевно оръжие. На мястото на инцидента незабавно са пристигнали екипи на ФБР.

Университетът на Юта Вали потвърди, че има задържан заподозрян.

Снимка: AP/БТА

Покушението прекъсна сесия с въпроси и отговори точно след напрегнат диалог по една от най-поляризиращите теми в САЩ. Човек от публиката попита Кърк: "Знаете ли колко американци с транссексуална идентичност са извършили масови стрелби през последните 10 години?". Кърк отговори кратко: "Твърде много". Когато мъжът уточни, че броят им е пет, и продължи с въпрос колко са всички масови стрелци в страната, Кърк попита: "Като броим ли насилието между бандите, или не?".

Снимка: AP/БТА

Секунди по-късно, преди да успее да продължи, от множеството се чува пукот, който предизвиква паника.

Видеокадри от мястото на инцидента показват как 31-годишният активист е прострелян във врата и се свлича на стола си.

Снимка: AP/БТА

Кърк е бил откаран по спешност в близка болница, където е претърпял спешна операция, но въпреки това той е починал от раните си.

Снимка: AP/БТА

Въпреки че Кърк е пътувал с частна охрана, а събитието е било охранявано и от местната полиция, нападението повдига сериозни въпроси за сигурността на публичните фигури в силно напрегнатата политическа обстановка в страната. Инцидентът изпрати шокови вълни в САЩ, а бъдещето на една от най-влиятелните фигури в консервативното движение остава неясно.

