Американската телевизионна мрежа ABC свали от ефир вечерното предаване на водещия Джими Кимъл заради коментари по случая с покушението срещу десния активист и привърженик на президента Доналд Тръмп Чарли Кърк.

"Jimmy Kimmel Live ще бъде временно извадено от програмата за неопределен период", заяви говорител на ABC.

Джими Кимъл направи в понеделник и вторник няколко коментара за убийството на консервативния активист, включително че "много хора в MAGA работят усилено, за да извлекат полза от убийството на Чарли Кърк".

Ей Би Си, която излъчва късното шоу на Кимъл от 2003 г., реагира бързо, след като Nexstar Communications Group обяви, че ще спре излъчването на шоуто от сряда. Коментарите на Кимъл за смъртта на Кърк "са обидни и нечувствителни в критичен момент в нашия национален политически дискурс", заяви Андрю Алфорд, президент на отдела за радиоразпръскване на Nexstar, която управлява 23 филиала на Ей Би Си.

Президентът Доналд Тръмп отпразнува решението на Ей Би Си в социалната мрежа "Трут соушъл", като написа: "Поздравления за ABC, че най-накрая намериха куража да направят необходимото. Кимъл няма НИКАКЪВ талант и има по-нисък рейтинг дори от Колбърт, ако това въобще е възможно"l.

По-рано същия ден председателят на Федералната комисия по комуникациите (FCC) Брендън Кар нарече коментарите на Кимъл "наистина отвратителни" и заяви, че регулаторният орган има солидни основания да потърси отговорност от Кимъл, Ей Би Си и компанията майка на мрежата "Уолт Дисни" за разпространяване на дезинформация. Той заяви, че комикът изглежда е направил умишлено усилие да заблуди обществеността, че убиецът на Кърк е десен поддръжник на Тръмп.

По време на монолога си в понеделник вечерта Кимъл предположи, че предполагаемият убиец на Кърк, Тайлър Робинсън, може да е бил републиканец, поддръжник на Тръмп. "Бандата MAGA се опитва отчаяно да представи този младеж, който уби Чарли Кърк, като нещо различно от един от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически дивиденти от това", каза Кимъл.

Според властите, 22-годишният младеж е израснал в консервативно семейство в южната част на щата Юта, но е бил обвързан с "лява идеология". Родителите му са казали на разследващите, че през последната година е станал политически ляв и поддръжник на правата на ЛГБТ общността. Статутът му на избирател е неактивен, което означава, че не е гласувал на последните редовни общи избори. Той е казал на своя транссексуален партньор, че е набелязал Кърк, защото му е "писнало от омразата му".

През юли американската телевизия Си Би Ес обяви, че спира "Късното шоу на Стивън Колбер" през май следващата година, с което шокира феновете. Предаването бе най-гледаната телевизионна програма в късните вечерни часове в САЩ в продължение на години.

Комикът Джими Кимъл, който от 2003 г. води конкурентното вечерно шоу "Джими Кимъл на живо!" по Ей Би Си, изрази подкрепата си за Колбер в социалните мрежи и разкритикува решението на Си Би Ес. "Обичам те, Стивън", написа той.

След поста му Тръмп разкритикува Кимъл, който също често се подиграва с президента на САЩ в шоуто си. "Чух, че Джими Кимъл е следващият. Има дори по-малко талант от Колбер!", написа тогава Тръмп в "Трут Соушъл".

Лов на вещици в САЩ след смъртта на Кърк

След убийството на крайнодесния активист Чарли Кърк много от неговите привърженици в САЩ го виждат като "мъченик" и са гневни на хората, които критикуват Кърк или гледат критично на дейността и тезите, които той разпространяваше. В интернет тече кампания сред десни политици и инфлуенсъри. Членове на правителството и популярни личности като Лора Лумър призовават американците да осъдят публично онлайн публикациите, които критикуват Кърк, и настояват за уволнението на техните автори от работните им места.

От тази кампания са засегнати и много учители, пожарникари и военни. Няколко души вече са загубили работата си. Поддръжниците на Кирк систематично претърсват интернет за негативни коментари за убития активист и дават съвети на съмишлениците си.

"Ако има тяхна снимка в профила, дори и да няма име, изтеглете я", съветва десният консервативен инфлуенсър Джоуи Манарино. След това снимката може да бъде сравнена с LinkedIn, онлайн мрежата за поддържане на професионални контакти, и по този начин да се открие работното място на съответното лице, за да се пуснат оплаквания в тази посока.

Крайнодесните активисти са взели за мишена не само негативните коментари за самия Кърк, но и начина, по който хората се отнасят към смъртта му. Известната инфлуенсърка Лора Лумър обърна внимание на изказвания на служител от Агенцията за управление на извънредните ситуации (FEMA), който нападна Тръмп за това, че е разпоредил да се издигнат траурни знамена в памет на един активист, който според него е бил "расист, хомофоб и женомразец".

Лумър написа по този повод: "Тези хора ни мразят. Те не трябва да са на власт в държавата." FEMA съобщи впоследствие, че служителят е бил отстранен от длъжност заради тези свои "отвратителни и скандални" коментари.

Чужденците в САЩ, които възхвалявали "насилието и омразата" във връзка със смъртта на Чарли Кърк, също са на прицел.

"Отвратен съм от факта, че в социалните медии някои хвалят, оправдават или омаловажават инцидента, и съм наредил на консулския ни персонал да предприеме съоветните мерки", написа Ландау в X.

"Моля, сигнализирайте ми за такива коментари, за да може Държавният департамент да защити американския народ", допълни той.

