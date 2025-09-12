Изразил неприязънта си към консервативния инфлуенсър, описвайки го пред семейството си като "пълен с омраза", разказа губернаторът на Юта Спенсър Кокс

4546 Кадър: Fox news

Задържаният за убийството на Чарли Кърк Тайлър Робинсън е гравирал антифашистки послания върху патроните за пушката си, съобщи на пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс.

Върху гилзи от оръжието, използвано за покушението над консервативния инфлуенсър, е издълбано текст "Хей, фашисти, дръжте!" и надпис, препращащ към италианската антифашистка песен от Втората световна война "Bella Ciao". На друга пишело "Ако четеш това, си гей, хаха", разказа Кокс, цитиран от "Дейли мейл".

Следователите са научили от семейството на Робинсън, че той е станал по-политически настроен напоследък и наскоро е изразил неприязънта си към Кърк, описвайки го пред семейството си като "пълен с омраза".

Губернаторът добави, че съквартирантът на Робинсън е помогнал на разследващите, като е показал съобщения в Discord, в които предполагаемият убиец е говорил за оставяне на пушка в храст, за взимане на пушката от точката, където е оставена, споменавал е гравирани куршуми и мерник.

Заподозреният споделил със семеен приятел - пастор, че е свързан със стрелбата. Бащата видял снимки от камери за наблюдение и след това заедно с пастора убеждавал Тайлър да се предаде, каза източник от правоприлагащите органи, говорил при условие за анонимност заради поверителността на разследването, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Профили в социалните мрежи, свързани със семейството на Робинсън, показват, че той често е бил около оръжия като дете, включително една снимка, споделена от майка му, на която той позира с картечница M2 Browning калибър 50.

На друго изображение от социалните мрежи на майката на Робинсън от 2017 г. той е видян да носи костюм на Доналд Тръмп за Хелоуин.

Според държавните регистри, прегледани от Ройтерс, Робинсън изглежда няма криминално досие. Той е бил регистриран избирател, но не е бил свързан с политическа партия.

Според държавните регистри за гласуване е бил "неактивен" гласоподавател, което означава, че не е гласувал на последните избори и не е отговорил на писмо за участие във вота от окръжната администрация.

Робинсън е задържан около 23:00 часа местно време в южна Юта в четвъртък вечерта. Той живее в къща с шест спални за 600 000 долара във Вашингтон, Юта - на около 260 мили южно от убийството на Кърк в Орем.

Задържането на заподозрян беше обявено първо от Доналд Тръмп в интервю на живо по Fox news.

Чарли Кърк, който има повече от 7 милиона последователи в социалните мрежи, беше застрелян от снайперист в четвъртък в университета "Юта вале", докато изнасяше реч пред 3000 души, повечето от които студенти.

