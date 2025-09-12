Шефът на ФБР благодари на местните и щатските власти за партньорството

Заподозреният, който е в ареста във връзка с убийството на Чарли Кърк, е 22-годишен мъж от Юта, съобщи служител на реда пред Асошиейтед прес.

Властите са идентифицирали заподозрения като Тайлър Робинсън, каза служителят, пожелал анонимност, тъй като не е упълномощен да обсъжда текущото разследване.

"Обвиняемият в ужасяващата стрелба днес, която отне живота на Чарли Кърк, вече е в ареста. Благодарим на местните и щатските власти в Юта за партньорството ви с ФБР", написа в социалната мрежа X директорът на бюрото за разследване Каш Пател.

Задържането на заподозрян беше обявено първо от Доналд Тръмп в интервю на живо по Fox news.

Президентът съобщи, че пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.

"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", добави Тръмп.

По-рано днес той заяви, че ще присъства на погребението на застреляния свой привърженик, който имаше милиони последователи в САЩ.

Ковчегът му беше транспортиран на борда на Air Force Two от Юта, където беше застрелян, до Финикс, където е живял и където е базирана неговата младежка политическа организация Turning Point USA.

Лично вицепрезидентът Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс придружиха съпругата на Кърк, Ерика Францве, от самолета.

Ди Ванс и Кърк бяха лични приятели, семействата им също, а вицепрезидентът редовно се е съветвал с Кърк за политическата си кариера и ходове, разказа той в социалната мрежа веднага след убийството.

Чарли Кърк, който има повече от 7 милиона последователи в социалните мрежи, беше застрелян от снайперист в четвъртък в университета "Юта вале", докато изнасяше реч пред 3000 души, повечето от които студенти.

