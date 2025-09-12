Пастор, който е имал връзки с правоприлагащите органи, го е предал на властите, обяви американският президент пред Fox news

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви пред Fox news, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан.

"С висока степен на сигурност мога да кажа: Заловихме го", каза Тръмп в интервю на живо в любимото си предаване Fox & Friends.

Президентът съобщи, че пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.

"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", добави Тръмп.

Четири източника, запознати със случая, потвърдиха пред CNN, че едно лице е задържано и се разпитва във връзка със смъртоносната стрелба по консервативния инфлуенсър.

По-рано днес Тръмп заяви, че ще присъства на погребението на застреляния свой привърженик, който имаше милиони последователи в САЩ.

Ковчегът му беше транспортиран на борда на Air Force Two от Юта, където беше застрелян, до Финикс, където е живял и където е базирана неговата младежка политическа организация Turning Point USA.

Лично вицепрезидентът Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс придружиха съпругата на Кърк, Ерика Францве, от самолета.

Ди Ванс и Кърк бяха лични приятели, семействата им също, а вицепрезидентът редовно се е съветвал с Кърк за политическата си кариера и ходове, разказа той в социалната мрежа веднага след убийството.

Чарли Кърк, който има повече от 7 милиона последователи в социалните мрежи, беше застрелян от снайперист в четвъртък в университета "Юта вале", докато изнасяше реч пред 3000 души, повечето от които студенти.

