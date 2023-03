Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш пристигна на първата си от шест години визита в Ирак, предадоха Франс прес и БТА.

"Голямо удоволствие е за мен отново да съм в Багдад. Това е визита на солидарност. Солидарност с населението и демократичните институции на Ирак. Солидарност, която означава, че ООН са всецяло ангажирани с това да подкрепят процеса по консолидиране на иракските институции", изтъкна Гутериш при пристигането си в иракската столица тази нощ.

Той изрази "увереност във факта, че с помощта на открития и приобщаващ диалог иракчаните са способни да преодолеят трудностите и предизвикателствата, преди които са изправени". Генералният секретар на ООН изрази и надеждата си, че Ирак го чака "бъдеще на мир и благоденствие, в което ще разполага с консолидирани демократични институции".

Очаква се днес Гутериш да се срещне с иракския премиер Мохамед Шия ас Судани, а също така и с представители на правозащитни организации.

