Силите на реда пристигнали на мястото, за да извадят принудително незаконно настанили се обитатели, когато отекнала експлозията

Трима карабинери загинаха, а най-малко 15 полицаи и военни са ранени при взрив в къща в Кастел Д"Анцано, в провинция Верона, в Северна Италия, предаде АНСА. Никой от ранените не е с опасност за живота.

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента. Трети член на семейството е избягал и след издирване в района, беше заловен. Задържаната жена е била ранена в експлозията.

Според първите информации силите на реда са пристигнали на мястото заедно с пожарникари, за да извадят принудително незаконно настанилите се обитатели. Тогава е отекнала експлозията.

Къщата е била на два етажа и те са рухнали, като са затрупали екипите на силите на реда. На място е имало и пожарникари, които са се намесили веднага, но не са могли да спасят трите жертви.

Според източник, близък до разследването, от известно време властите са се опитвали да опразнят къщата от незаконните й обитатели, които са заплашвали, че ще взривят всичко.

Тримата обитатели на къщата разположили на различни места в нея газови бутилки. Те са отворили някои от тях, така че при влизането на силите на реда, веднага да предизвикат взрив. Очевидци разказват, че въздухът в къщата е бил буквално пропит с газ.

Министрите на вътрешните работи и на отбраната на Италия, Матео Пиантедози и Гуидо Крозето изразиха потрес от случилото се, предаде БТА.

Два подобни инцидента, свързани с тримата обитатели на къщата, са се случили преди година. Първо през октомври, а след това на 24 ноември 2024 г., те са се съпротивлявали на пристигането на съдебния изпълнител, като са отворили газова бутилка, съобщава Tv2000.it. Незаконно настанилите се в къщата са били фермери и животновъди с финансови и ипотечни проблеми.

