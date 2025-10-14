Трима карабинери загинаха, а най-малко 15 полицаи и военни са ранени при взрив в къща в Кастел Д"Анцано, в провинция Верона, в Северна Италия, предаде АНСА. Никой от ранените не е с опасност за живота.

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента. Трети член на семейството е избягал и след издирване в района, беше заловен. Задържаната жена е била ранена в експлозията.

Според първите информации силите на реда са пристигнали на мястото заедно с пожарникари, за да извадят принудително незаконно настанилите се обитатели. Тогава е отекнала експлозията.

Къщата е била на два етажа и те са рухнали, като са затрупали екипите на силите на реда. На място е имало и пожарникари, които са се намесили веднага, но не са могли да спасят трите жертви.

Според източник, близък до разследването, от известно време властите са се опитвали да опразнят къщата от незаконните й обитатели, които са заплашвали, че ще взривят всичко.

Тримата обитатели на къщата разположили на различни места в нея газови бутилки. Те са отворили някои от тях, така че при влизането на силите на реда, веднага да предизвикат взрив. Очевидци разказват, че въздухът в къщата е бил буквално пропит с газ.

Министрите на вътрешните работи и на отбраната на Италия, Матео Пиантедози и Гуидо Крозето изразиха потрес от случилото се, предаде БТА.

Два подобни инцидента, свързани с тримата обитатели на къщата, са се случили преди година. Първо през октомври, а след това на 24 ноември 2024 г., те са се съпротивлявали на пристигането на съдебния изпълнител, като са отворили газова бутилка, съобщава Tv2000.it. Незаконно настанилите се в къщата са били фермери и животновъди с финансови и ипотечни проблеми.

ИЗБРАНО
Дженифър Анистън: Години се борех да имам дете Лайф
Дженифър Анистън: Години се борех да имам дете
14101
Араби изкушават Насар с 1.5 милиона евро. Шефът на федерацията: Ако тръгне, тръгне Корнер
Араби изкушават Насар с 1.5 милиона евро. Шефът на федерацията: Ако тръгне, тръгне
21801
Всеки нов километър от магистрала "Хемус" носи 61 млн. евро на икономиката ни Бизнес
Всеки нов километър от магистрала "Хемус" носи 61 млн. евро на икономиката ни
11550
Успешен полет: Starship доказа, че може да се използва многократно (видео) IT
Успешен полет: Starship доказа, че може да се използва многократно (видео)
7752
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото Impressio
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото
890
Намаление на заплатата за безкраен отпуск: Бихте ли се съгласили? Trip
Намаление на заплатата за безкраен отпуск: Бихте ли се съгласили?
3014
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна Вкусотии
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна
432
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school? Zodiac
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school?
1447