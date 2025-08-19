Оръжието е използвано срещу мъж, нападнал няколко души пред мястото на провеждане на музикален фестивал

219 Снимка: iStock by Getty Images

Още един човек е починал, след като срещу него е бил използван електрошоков пистолет от страна на италианските карабинери, предава италианската новинарска агенция АНСА.

Жертвата е 47-годишен мъж от албански произход, а мястото на събитието е Сант"Олчезе над Генуа. Според разследващите е възможно човекът да е получил сърдечен арест в резултат на използването на електрошоков пистолет срещу него.

Прокурор Паола Калери ще открие дело за убийство в следващите часове и ще насрочи аутопсия.

Разследването се води от звеното на карабинерите към Министерството на правосъдието.

Мъж на 57 години от Сардиния почина в линейката. след като срещу него е бил използван електрошоков пистолет пред входа на музикален фестивал в Олбия събота вечерта, предаде БТА.

Мъжът, на име Джанпаоло Демартис, е нападнал няколко души пред мястото на провеждане на фестивала "Ред Вали", след което е оказал съпротива при опитите на полицията да го успокоят. След което срещу него е бил използван електрошоков пистолет и е получил сърдечен арест.

Демартис е имал досие за разпространение на наркотици.

Омбудсманът на Сардиния по въпросите за задържани лица, Ирен Теста, заяви: "Още една смърт причинена от електрошоков пистолет. Не е първият подобен случай. Преди няколко месеца бе убит 30-годишен мъж."

"Електрошокът се използва за овладяване на неконтролируемо поведение, и имат сериозни физически и психологически ефекти. Понякога причиняват дори смърт. Може ли все още да бъде разрешено използването на легализирани инструменти за мъчения?", запита омбудсманът.

