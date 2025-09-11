Загинали и десетки ранени при взрив на цистерна с газ на магистрала в Мексико (снимки/видео)
В резултат на експлозията са изгорели и 18 автомобила
Трима души са загинали, а 70 са ранени след експлозия на цистерна за газ на магистрала в столицата на Мексико, предаде Асошиейтед прес, като се позова на кмета на града Клара Бругада.
По-рано се съобщаваше за най-малко 57 ранени.
Снимки, разпространени в интернет от местните власти, показват пламъци, излизащи от камион под магистрален надлез, а други видеоклипове в социалните медии показват десетки хора, които крещят и бягат от експлозията, добавя БТА.
Кметът Клара Бругада съобщи, че в резултат на експлозията в сряда (местно време) са изгорели 18 автомобила.
Властите разследват инцидента. Кметът каза, че изглежда е бил причинен от преобръщане на цистерната.
Мястото на произшествието е на една от основните магистрали на изход от столицата към град Пуебла. Магистралата е затворена засега.
Пожарът на мястото е овладян, съобщиха местните власти.