Трима души са загинали, а 70 са ранени след експлозия на цистерна за газ на магистрала в столицата на Мексико, предаде Асошиейтед прес, като се позова на кмета на града Клара Бругада.

Снимка: AP/БТА

По-рано се съобщаваше за най-малко 57 ранени.

Снимка: AP/БТА

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Снимки, разпространени в интернет от местните власти, показват пламъци, излизащи от камион под магистрален надлез, а други видеоклипове в социалните медии показват десетки хора, които крещят и бягат от експлозията, добавя БТА.

Кметът Клара Бругада съобщи, че в резултат на експлозията в сряда (местно време) са изгорели 18 автомобила.

Снимка: AP/БТА

Властите разследват инцидента. Кметът каза, че изглежда е бил причинен от преобръщане на цистерната.

Мястото на произшествието е на една от основните магистрали на изход от столицата към град Пуебла. Магистралата е затворена засега.

Снимка: AP/БТА

Пожарът на мястото е овладян, съобщиха местните власти.

Снимка: AP/БТА

ИЗБРАНО
Нина Добрев: Никога не получих равно заплащане с колегите си от "Дневниците на вампира" Лайф
Нина Добрев: Никога не получих равно заплащане с колегите си от "Дневниците на вампира"
19888
Суперкомпютър изчисли кой ще спечели Шампионската лига Корнер
Суперкомпютър изчисли кой ще спечели Шампионската лига
5528
Богатият Север прави общ фронт срещу Юга за европейския бюджет Бизнес
Богатият Север прави общ фронт срещу Юга за европейския бюджет
3521
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс IT
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс
6458
Откриха изгубена преди 4 века картина на Рубенс в имение в Париж (снимки/видео) Impressio
Откриха изгубена преди 4 века картина на Рубенс в имение в Париж (снимки/видео)
3921
Еротичният Амстердам: Страстта вече не пуши цигара на витрината, а говори по телефона URBN
Еротичният Амстердам: Страстта вече не пуши цигара на витрината, а говори по телефона
5047
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки) Trip
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки)
10167
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата Вкусотии
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата
290
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци
1987