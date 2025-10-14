ФСБ обвини Ходорковски в тероризъм и подготовка на преврат
Бившият петролен магнат е учредил по време на сесия на ПАСЕ платформа на руските демократични сили, твърди федералната служба на РФ
Бившият петролен магнат и руски олигарх Михаил Ходорковски се сдоби с ново задочно обвинение, тъй като той отдавна емигрира от Русия и е сред водачите на руската опозиция зад граница. Федералната служба за безопасност на Руската федерация образува дело срещу него за тероризъм и опит за насилствено вземане на властта, съобщи ТАСС.
Русия на Путин
Делото засяга не само бившия изпълнителен директор на ЮКОС, но и редица членове на "Антивоенния комитет на Русия", като Михаил Касянов, Гари Каспаров, Марат Гелман, Леонид Гозман, Екатерина Шулман и други, като всички те обявени от Кремъл за "чужди агенти". Всички те са обвинени, че членуват в терористична организация.
Срещу Ходорковски ФСБ образува и наказателно дело за публични призиви към терористична дейност. Според текстовете в руския наказателен закон за създаване на терористична организация наказанието е доживотен затвор, за участие в такава е 15 г., а за насилствено вземане на властта присъдата е до 20 години, уточнява ТАСС.
От ФСБ посочват, че през април 2023 г. в Берлин е бил приет уставът на "Антивоенния комитет на Русия", известен като Берлинската декларация, в който е записана необходимостта от ликвидиране на действащата власт в Русия.
През октомври тази година, по време на участие в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, е била създадена платформа на "руските демократични сили", която Ходорковски е представил пред западните страни като "учредително събрание на преходния период" и "алтернатива на органите на властта в Руската федерация", посочват от Федералната служба за безопасност.
На олигарха и останалите от организацията се приписва и финансиране на терористични украински военизирани подразделения, както и набиране на техни членове с намерението да се превземе властта в Русия "по силов път".
Махаил Ходорковски изпадна в немилост в Русия през 2003 г., когато е арестуван по обвинения за 6 точки от Наказателния кодекс. Осъден бе на 9 г. затвор.", а по нови обвинения и на 14 години затвор. През 2013 г. той бе помилван от президента Владимир Путин и след това напусна Русия.
От 2022 г. насам Ходорковски се позиционира като водеща фигура сред руските емигранти, които подкрепят Киев срещу Москва. Малко след избухването на войната той е определен от Русия като "чуждестранен агент".
Ходорковски беше издирван от Русия във връзка с наказателното дело за убийството на кмета на Нефтеюганск Владимир Петухов, образувано в края на 2015 г.
В началото на 2024 година руското министерство на вътрешните работи "преобяви" за издирване бившия бизнесмен, срещу когото беше образувано наказателно дело за "военни фалшификати".