Бурята "Алис" връхлетя южната Южна Испания. Гражданска защита се включи в спасяването на хора, попаднали в капан в колите си в наводнените улици рано тази сутрин. Смъртоносен тайфун в Западна Аляска взе три жертви, десетки бяха спасени. Междувременно жертвите от проливните дъждове в Мексико достигнаха 64 души, а десетки още се водят за изчезнали.

Водокалипсис

Потопът в Испания

Регионалното правителство се обърна за помощ към военните за справяне с потопа.  Местни медии съобщават поне за 18 ранени, хиляди  бяха изведени временно от заплашени от наводнение райони или останаха в сградите на временни центрове за помощ.

Вчера беше обявен червен код за опасни валежи в Мурсия и Валенсия, който днес беше понижен до оранжев и жълт. Училищата в множество градове останаха затворени в петък като превантивна мярка.

На любителски кадри се виждат потоци от кал и вода, които заливат района на Каталуния.