Бурята "Алис" връхлетя южната Южна Испания. Гражданска защита се включи в спасяването на хора, попаднали в капан в колите си в наводнените улици рано тази сутрин. Смъртоносен тайфун в Западна Аляска взе три жертви, десетки бяха спасени. Междувременно жертвите от проливните дъждове в Мексико достигнаха 64 души, а десетки още се водят за изчезнали.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Потопът в Испания

Регионалното правителство се обърна за помощ към военните за справяне с потопа. Местни медии съобщават поне за 18 ранени, хиляди бяха изведени временно от заплашени от наводнение райони или останаха в сградите на временни центрове за помощ.

Вчера беше обявен червен код за опасни валежи в Мурсия и Валенсия, който днес беше понижен до оранжев и жълт. Училищата в множество градове останаха затворени в петък като превантивна мярка.

На любителски кадри се виждат потоци от кал и вода, които заливат района на Каталуния.

#Internacional l

В град Ла Рапита нивото на водата е достигнало един метър. Потопени са коли по улиците. Има и много наводнени къщи. Миналата година при подобно наводнение реките в района на Валенсия и няколко други региони излязоха от коритата си. Тогава загинаха повече от 200 души.

Las fuertes lluvias dejan estas imágenes en la Ermita de la Piedad de Ulldecona (Tarragona), con potentes saltos de agua en las rocas y muros que rodean a la iglesia https://t.co/vLS7yZsCzb pic.twitter.com/DqLqprwybR — Europa Press (@europapress) October 13, 2025

Все още опасността не е отминала. Регионалните власти предупредиха, че хората не трябва да се отпускат, тъй като прогнозата от понеделник вечерта беше за нови интензивни дъждове", каза преподавателят в университета в Барселона Велислава Симеонова по "Нова телевизия".

#Internacional | La DANA Alice golpea con furia a España.



La tormenta mantiene la alerta amarilla y naranja la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.



Las lluvias intensas han afectado algunos servicios esenciales, como el suministro eléctrico. pic.twitter.com/BuVz2GnP8L — Notitarde (@webnotitarde) October 12, 2025

По думите ѝ районът, в който се очакват валежите, обхваща една от най-големите речни системи на полуострова - делтата на река Ебро, която е една от най-пълноводните.

"За съжаление материалните щети в малки общини в този район са изключително големи. Там градското устройство е още от времето на Франко и не е съобразено с управлението на речните системи", каза още Симеонова.

Трима изчезнали и десетки бяха спасени след буря в Аляска

Трима души са изчезнали вчера в Западна Аляска, а повече от 50 са били спасени, след като онова, което се смята за остатъци от тайфуна "Халонг", причиниха ураганни ветрове и опустошителни бури през уикенда, а наводнения отнесоха цели къщи в отдалечения американски щат, предаде Асошиейтед прес.

The remnants of Typhoon #Halong slammed into the west coast of Alaska Monday.



An unknown number of houses have been reportedly swept away with an unknown number of residents unaccounted for pic.twitter.com/O3a1YjhZZ6 — WeatherNation (@WeatherNation) October 13, 2025

Полицейската служба на Аляска заяви, че са били спасени 51 души и две кучета в крайбрежните градчета в Аляска - Кипнък и Куигилингок, а трима души са неизвестност. Според неправителствена организация, оцелелите жители в двете селища са се скрили в местни училища по време на стихията. Властите предупредиха, че възстановяването от бедствието ще бъде дълго и че най-засегнатите общини ще се нуждаят от продължителна подкрепа.

Тайфунът в Аляска Снимка: АР/БТА

Наред с отнесените къщи в засегнатите райони на американския щат се съобщава и за прекъсване на електричеството и на водоподаването и за други проблеми, причинени от бурите.

Броят на жертвите на пороите в Мексико расте

Жертвите на проливните дъждове, които засегнаха Мексико миналата седмица, нараснаха до 64 души вчера, след като спасителните екипи в страната започнаха издирвателни операции в райони, останали до този момент изолирани от свлачища, предаде Асошиейтед прес.

Според предварителни оценки на властите около 100 000 жилища са били засегнати от бедствието, а президентът на страната Клаудия Шейнбаум заяви, че жилищата близо до реките "на практика са изчезнали." Тя уточни, че може да отнеме дни, преди спасителните екипи да достигнат някои региони на Мексико.

Mexico floods leave about 130 dead or missing, impact 100,000 homes. pic.twitter.com/7C7cRZ1uVg — CGTN (@CGTNOfficial) October 14, 2025

Проливните дъждове, довели до наводнения и свлачища, засегнаха пет мексикански щата.

Шейнбаум посети някои засегнати общини, за да се запознае с мащаба на разрушенията. Там тя обеща бърз и широкообхватен отговор от страна на властите. Тя координира националния план за оказване на помощ на 139 градове, засегнати от водната стихия.

Мексиканската армия публикува снимки, на които се вижда военнослужещи, които евакуират хора със спасителни лодки, наводнени къщи и спасители, проправящи си път по наводнени улици, по които водата стига до кръста на спасителите.

Пороите в Мексико взеха 44 жертви

"Продължаваме да следим внимателно извънредната ситуация във Веракрус, Идалго, Пуебла, Керетаро и Сан Луис Потоси, в координация с губернатора и губернаторите, както и с различни федерални власти. Националният комитет за извънредни ситуации е в постоянен режим на работа", написа Шейнбаум в социалната мрежа "Екс".

