Експлозия, последвана от пожар, избухна в най-голямата румънска петролна рафинерия на Черно море. Трима души са ранени, предаде агенция Аджерпрес.

Инспекторатът за извънредни ситуации в окръг Констанца съобщи, че единият от пострадалите е с близо 45 процента изгаряния по тялото. Още един човек е с изгаряния, а за третия ранен все още няма точна информация.

В рафинерията Петромидия в град Нъводари, където е станал инцидентът, са изпратени осем пожарни коли, две линейки и мобилен екип за интензивна терапия.

Не е ясна причината за взрива в рафинерията.

Заради голямото количество дим, местното население е предупредено чрез системата РО-АЛЪРТ (RO-ALERT), а на равнище окръг е задействан т.нар. "червен план за интервенция".

Зоната на експлозията е отцепена от властите, тъй като са възможни още взривове и пожари. По първоначални данни облакът дим се движи към морето, а не към сушата.

Според министъра на околната среда на Румъния въздействието върху околната среда може да бъде голяма. На място има мобилна лаборатория за наблюдение на качеството на въздуха.

Видеоклипове показват плажуващи по румънското Черноморие, изпаднали в шок от вида на огромния облак черен дим.

"Петромидия" е най-голямата и модерна петролна рафинерия в Източна Европа, локализирана на брега на Черно море, в близост до най-голямото пристанище на Румъния - Констанца. Собственост е на КазМунайГаз Интернешънъл Груп (известна преди под името "Ромпетрол Груп"), която е 100% собственост на казахстанската нефтена и газова компания КазМунайГаз.

Ромпетрол България ЕАД е част от КМГ Интернешънъл (известна преди под името "Ромпетрол Груп"). Активното развитие на "Петромидия" я превръща в един от основните производители на петролни продукти в Румъния и региона на Черно море.

At least two people injured in explosion at Petromidia oil refinery in Năvodari, Romania; public advised to avoid area within 1 kilometer radiuspic.twitter.com/3qxWw3pwTM