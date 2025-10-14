Венецуела потвърди вчера, че е затворила посолството си в Осло, три дни след присъждането на Нобеловата награда за мир на лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо, предаде Франс прес.

Венецуелското правителство, което все още не е реагирало на присъждането на Нобеловата награда на Мачадо, посочи в изявление, че ще пристъпи към "цялостно преструктуриране" на своите служби за външни отношения.

Норвежкото министерство на външните работи по-рано обяви затварянето на венецуелското посолство, но уточни, че не е получило никакво обяснение.

Не Тръмп, а лидерката на венецуелската опозиция получи Нобеловата награда за мир
Виж още Не Тръмп, а лидерката на венецуелската опозиция получи Нобеловата награда за мир

"Бяхме информирани от посолството на Венецуела, че то затваря врати, без да се посочва причина", заяви пред AФП говорителка на министерството.

"Това е жалко. Въпреки различията ни по редица въпроси, Норвегия желае да поддържа отворен диалог с Венецуела и ще продължи да работи в тази насока", добави тя.

Венецуела обяви също така затварянето на посолството си в Австралия. От друга страна, Каракас посочи, че иска да отвори дипломатически представителства в Зимбабве и Буркина Фасо, страни, които счита за "стратегически партньори в борбата срещу хегемонистичния натиск".

Тръмп е спрял усилията за дипломация с Венецуела. Възможна е военна намеса
Виж още Тръмп е спрял усилията за дипломация с Венецуела. Възможна е военна намеса

Мачадо заяви днес в интервю по видеоконферентна връзка пред АФП, че е убедена, че венецуелският президент Николас Мадуро "ще напусне властта със или без преговори".

"В момента Мадуро има възможност да направи крачка към мирен преход[ ...] Със или без преговори, той ще напусне властта", заяви лидерката на венецуелската опозиция, която живее в нелегалност от повече от година.

 

