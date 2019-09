Кристалина Георгиева, изпълнителент директор на Световната банка, бе избрана от Изпълнителният съвет на МВФ за изпълнителен директор на Международния валутен фонд (МВФ), съобщи Асошиейтед прес. На тази позиция тя ще наследи Кристин Лагард, която се оттегля, за да поеме длъжността ръководител на Европейската централна банка.

Изпълнителният съвет на Фонда изслуша Кристалина Георгиева на 24 септември, която бе единствен кандидат за поста и ще заеме поста от 1 октомври.

В Туитър Кристалина Георгиева написа, че за нея е чест да бъде избрана за управляващ директор на МВФ. Тя споделя, че очаква с нетърпение да се присъедини към персонала на МВФ в услуга на 189-те държави-членки.

"Заедно ще работим за изграждането на по-силни икономики и подобряването на живота на хората навсякъде", написа Кристалина Георгиева.

I am honored to have been selected as the Managing Director of @IMFNews. I look forward to joining the IMF’s committed staff in serving our 189 member countries. Together, we will work to build stronger economies and improve people’s lives everywhere.