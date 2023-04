Американският рапър MoneySign Suede е бил убит в калифорнийски затвор, съобщиха световните медии.

22-годишният Хайме Бругада Валдес, както е името на изпълнителя, е лишен от свобода от януари, когато влиза в калифорнийски затвор, за да изтърпи 32-месечна присъда за две престъпления - притежание на оръжие и нарушаване на условна присъда.

От Калифорнийския департамент за наказания и рехабилитация обявиха, че той е починал във вторник вечерта, 25 април, в медицинския център на затвора след нападение с хладно оръжие. В 21:55 ч. рапърът не е бил в килията си по време на преброяването, след което е открит в безпомощно състояние в банята на затвора. Бил е смъртоносно ранен във врата, като нараняванията "съответствали на убийство".

Rising L.A rapper Moneysign Suede was killed in jail. He was set to be released soon. pic.twitter.com/ndro0uQPLT