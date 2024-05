Трима души са загинали при наводнения, причинени от проливни дъждове и излизането на реки от бреговете им в Армения и Грузия, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на медии от региона. Прекъснат е достъпът до села и стотици жители са били евакуирани от домовете си.

В отговор на молба от страна на Ереван, руското министерство на отбраната изпрати военни, които да помогнат за справяне с наводненията, се казва в съобщение в "Телеграм".

Руската информационна агенция ТАСС цитира Министерството на вътрешните работи на Армения, според което броят на жертвите е нараснал до трима в селата по река Дебед, близо до границата с Грузия. Наводнени са стотици жилища, в района са били изпратени 230 спасители.

