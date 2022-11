Премиерите на Полша, Литва и Белгия Матеуш Моравецки, Ингрида Шимоните и Александър де Кро пристигнаха на посещение в украинската столица Киев, по време на което в половината страна бе обявена въздушна тревога, а мощни експлозии избухнаха в град Днипро, предадоха украинските агенции.

Сирените са се задействали в Днепропетровска, Полтавска, Запорожска, Донецка, Харковска и Луганска области, а кадри в каналите в Телеграм показват големи стълбове дим над град Днипро след съобщенията за взривовете.

Кметът на града Борис Филатов съобщи в канала си в Телеграм, че по предварителни данни няма нанесени щети по градските комуникации и инфраструктура. По думите му обаче няколко от подстанциите в Днипро са изключени от мрежата. Аварийни и спасителни екипи вече са на местата, където са избухнали взривовете.

В украинската столица пък министър-председателите на Полша и Литва Матеуш Моравецки и Ингрида Шимоните се срещнаха с украинския си колега Денис Шмигал, като потвърдиха готовността на страните им за активизиране на дискусиите в НАТО за започване на преговори за присъединяване на Украйна.

Обсъдени са и важни въпроси за увеличаване на военната, финансовата и хуманитарната помощ. Премиерите на Полша и Литва отбелязаха, че преговорите на Киев с Брюксел за членство на страната в ЕС ще започват веднага, след като Европейската комисия даде положителна оценка за изпълнението на препоръките по молбата за членство.

Преди срещата с Шмигал, Матеуш Моравецки почете паметта на жертвите на Гладомора и положи букет на мемориалния паметник на Михайловския площад в Киев.

"Големият глад в Украйна през 1932-33 г. беше резултат от престъпната политика на Съветския съюз", написаха от кабинета на полския министър-председател в Twitter.

Белгийският премиер Александър де Кро пък разговаря с украинския президент Володимир Зеленски.

"Приветствам Александър де Кро в Украйна! Започваме преговори. Сигурен съм, че те ще бъдат много значими и полезни за двете ни страни", заяви в началото на срещата държавният глава.

Русия вероятно премахва ядрените бойни глави от стари ядрени крилати ракети и стреля с боеприпаси без заряд срещу Украйна, обяви днес британското военно разузнаване, цитирано от Ройтерс.

Според британското Министерство на отбраната изображения с отворен код показват останки от изстреляна от въздуха срещу Украйна крилата ракета, която изглежда е разработена през 80-те години като система, способна да носи ядрен заряд. Ведомството предполага, че извадената бойна глава се заменя с баласт.

Такава система все още е способна да нанесе поражения чрез кинетичната енергия на ракетата и неизразходваното гориво. Само че е малко вероятно тя да причини сериозни щети на набелязаните цели, допълва министерството в ежедневната си сводка, публикувана в Туитър.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/htZ2ZsfvmF



#StandWithUkraine pic.twitter.com/RZ6by8tN5p