Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще има ответна атака срещу Иран, ако Техеран предприеме удари по каквито и да било американски цели.

"За жалост, единственото, от което те разбират, е сила и мощ", допълни президентът на САЩ.

Прекрасният ирански народ страда без да има вина. Неговите ръководители харчат всичките си пари за терор и малко за всичко друго. САЩ не са забравили иранските бомби, убили 2000 американци и ранили много други ..., написа Тръмп в друг туит.

Изявлението на Тръмп е в отговор на изказване по-рано днес на иранския президент Хасан Рохани, че новите санкции на САЩ са възмутителни и идиотски.

Новите американски санкции, обявени на 24 май, засягат висши ирански ръководители, между които върховния лидер аятолах Хаменей.

Това решение означава "сигурен провал" за усилията на Белия дом, каза Рохани в излъчвано на живо телевизионно обръщение, цитиран от АП.

Рохани разкритикува САЩ и затова, че възнамеряват по-късно тази седмица да включат в новите санкции и иранския външен министър Мохамад Джавад Зариф.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!