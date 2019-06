Тръмп написа в Туитър, че всичко е било готово за ударите по три обекта в Иран, но ги отменил 10 минути преди планираното им нанасяне. Решението си той взел, след като попитал колко много хора ще умрат. Разбрал, че при атаката ще има 150 убити, което не би било "съразмерен отговор" на свалянето на безпилотен самолет.

Не бързам, нашата армия е възстановена, нова и готова да отиде, най-добрата е в света, похвали се президентът. Санкциите ни са люти и снощи бяха добавени нови. Иран никога няма да има ядрено оръжие, което да бъде използвано срещу САЩ или пък срещу света изтъкна Тръмп с друг туит.

Ще има ли шанс дипломацията

Иран "трябва да отговори на дипломацията с дипломация, а не със сила", заяви днес специалният пратеник на САЩ за Иран Брайън Хук по време на визита в Саудитска Арабия, която е съюзник на Вашингтон и голям съперник на Техеран, предаде Франс прес, на която се позова БТА.

След среща със саудитски високопоставени представители във военновъздушната база в Ал Хардж, на стотина километра южно от Рияд, Хук обвини Иран пред журналисти, че "е отговорен за нагнетяването на напрежение в региона". "Те продължават да отхвърлят нашите опити за преговори", каза пратеникът на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....