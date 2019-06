Иранският външен министър Мохамад Джавад Зариф публикува в Туитър карта с точни координати, които според него доказват, че сваленият в четвъртък от Иран американски безпилотен дрон се е намирал в иранското териториално въздушно пространство, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Техеран твърди, че дронът е бил свален, защото е нарушил въздушното му пространство и е пренебрегнал много предупреждения. Вашингтон отхвърля тези обвинения и настоява, че летателният апарат е бил в международното въздушно пространство.

На картата, която министър Зариф пусна в профила си социалната мрежа, са изобразени и два жълти квадрата по маршрута на дрона, които според данните в нея обозначават изпратени ирански радио предупреждения.

"Не може да има съмнение къде се е намирал безпилотният самолет, когато е бил свален", пише Зариф под публикацията.

One last visual: Red dot is the impact point of the trespassing drone against the border of Iran; and the border of the United States. pic.twitter.com/nqVYI6EmkL