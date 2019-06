Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес отново призова Иран да не се стреми към ядрени оръжия и да не подкрепя терористични групировки.

"Без ядрени оръжия, без подкрепа за тероризма!", обяви в Туитър Тръмп своите "много прости" изисквания към Техеран.

Президентът на САЩ призова и други държави, сред които Япония и Китай, да защитават своите петролни танкери в Близкия изток.

Миналата седмица президентът на САЩ отмени в последния момент удари по ирански цели, планирани в отговор на свалянето на американски дрон. През уикенда Тръмп заяви, че днес ще бъдат обявени "допълнителни тежки санкции" срещу Иран, но не даде подробности.

....a dangerous journey. We don’t even need to be there in that the U.S. has just become (by far) the largest producer of Energy anywhere in the world! The U.S. request for Iran is very simple - No Nuclear Weapons and No Further Sponsoring of Terror!