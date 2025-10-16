Тръмп заплаши да унищожи "Хамас"
Ако групировката продължи да убива хора в Газа, няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием, заяви президентът на САЩ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи "Хамас", ако групировката продължи да убива хора в ивицата Газа.
Тръмп
"Ако "Хамас" продължи да убива хора в Газа — а това не беше част от Споразумението — няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием", написа президентът в своята социална мрежа Truth Social.
Днес израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че за неговата страна "войната не е приключила".
Същевременно Тръмп заяви, че ще обмисли да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа, ако "Хамас" не спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня. "Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви той в отговор на въпрос какво ще се случи, ако "Хамас" откаже да се разоръжи.
Но в Израел има гняв заради бавния темп на връщане на телата на починали заложници.