Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи "Хамас", ако групировката продължи да убива хора в ивицата Газа.

Тръмп

"Ако "Хамас" продължи да убива хора в Газа — а това не беше част от Споразумението — няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием", написа президентът в своята социална мрежа Truth Social.

Днес израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че за неговата страна "войната не е приключила".

Същевременно Тръмп заяви, че ще обмисли да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа, ако "Хамас" не спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня. "Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви той в отговор на въпрос какво ще се случи, ако "Хамас" откаже да се разоръжи.

Но в Израел има гняв заради бавния темп на връщане на телата на починали заложници.

