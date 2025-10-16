Израел е на фронтовата линия между варварщината и цивилизацията, заяви израелският премиер

1388 Снимка: AP/БТА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви по време на официална церемония за отбелязването на втората годишнина от атаките на "Хамас", че за неговата страна "войната не е приключила". Той добави, че е "решен да постигне връщането на всички заложници", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Войната все още не е приключила, но едно нещо е ясно - всеки, който вдигне ръка срещу нас, трябва да знае, че ще плати много висока цена", подчерта Нетаняху. "Израел е на фронтовата линия в конфронтацията между варварщината и цивилизацията", добави той на церемонията на гробището в планината Херцел.

До момента са върнати телата на едва девет от общо 28 мъртви заложници, които трябва да бъдат предадени от "Хамас".

Израел получи снощи останките на още двама заложници, часове след като израелската армия съобщи, че едно от телата, предадени по-рано, не е на заложник. Объркването допълнително засили напрежението около крехкото примирие, което спря двугодишната война.

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще обмисли да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа, ако "Хамас" не спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

"Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви Тръмп. Изявлението беше направено в отговор на въпрос какво ще се случи, ако "Хамас" откаже да се разоръжи.

