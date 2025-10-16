Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви по време на официална церемония за отбелязването на втората годишнина от атаките на "Хамас", че за неговата страна "войната не е приключила". Той добави, че е "решен да постигне връщането на всички заложници", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Войната все още не е приключила, но едно нещо е ясно - всеки, който вдигне ръка срещу нас, трябва да знае, че ще плати много висока цена", подчерта Нетаняху. "Израел е на фронтовата линия в конфронтацията между варварщината и цивилизацията", добави той на церемонията на гробището в планината Херцел.

Снимка: БТА/АП

До момента са върнати телата на едва девет от общо 28 мъртви заложници, които трябва да бъдат предадени от "Хамас".

Израел получи снощи останките на още двама заложници, часове след като израелската армия съобщи, че едно от телата, предадени по-рано, не е на заложник. Объркването допълнително засили напрежението около крехкото примирие, което спря двугодишната война.

Мирът в Газа е крехък, а Тръмп вече гледа към другата война. Какво ще му попречи?
Виж още Мирът в Газа е крехък, а Тръмп вече гледа към другата война. Какво ще му попречи?

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще обмисли да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа, ако "Хамас" не спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

"Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви Тръмп. Изявлението беше направено в отговор на въпрос какво ще се случи, ако "Хамас" откаже да се разоръжи.

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
33101
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
20338
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2899
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
6515
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
6081
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
5438
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят Вкусотии
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят
967
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
966
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
601