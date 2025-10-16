"Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви американският президент Доналд Тръмп

Израел получи снощи останките на още двама заложници, часове след като израелската армия съобщи, че едно от телата, предадени по-рано, не е на заложник, предаде АП, цитирана от БТА. Объркването допълнително засили напрежението около крехкото примирие, което спря двугодишната война.

Те бяха предадени от "Хамас" чрез Червения кръст. След като двата ковчега пристигнаха в Израел, армията предупреди, че самоличността на заложниците все още не е потвърдена.

Междувременно Министерството на здравеопазването в Газа заяви, че е получило още 45 тела на палестинци от Израел - поредна стъпка в изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня. Така общият брой на върнатите в Газа тела достигна 90. Съдебни медици съобщиха, че по тях има следи от малтретиране.

Като част от сделката "Хамас" предаде четири трупа на заложници във вторник, след като ден по-рано върна още четири - часове след освобождаването на последните 20 живи заложници от Газа. Общо Израел очаква връщането на телата на 28 заложници.

Израелската армия съобщи, че съдебните експерти са установили: "четвъртото тяло, предадено на Израел от "Хамас", не съответства на нито един от заложниците". Засега няма информация чие е тялото.

В замяна на освобождаването на заложниците Израел освободи в понеделник около 2000 палестински затворници и задържани.

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Си Ен Ен, че ще обмисли да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа, ако "Хамас" не спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

"Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви Тръмп. "Ако Израел може да влезе и да ги нарита, той ще го направи", добави той в кратък телефонен разговор. Изявлението беше направено в отговор на въпрос какво ще се случи, ако "Хамас" откаже да се разоръжи.

