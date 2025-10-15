Израел обяви, че едно от първите четири върнати снощи от "Хамас" тела, не е на заложник.

Ивицата Газа

"След приключване на експертизите в Националния институт по съдебна медицина, четвъртото тяло, предадено на Израел от "Хамас", не съответства на нито един от заложниците", обявиха от израелските въоръжени сили в "Екс" и подчертаха, че палестинската ислямистка групировка е длъжна да положи всички необходими усилия за връщането на починалите заложници.

Съгласно плана за мир в ивицата Газа на американския президент Доналд Тръмп "Хамас" освободи всички 20 живи заложници. Израел очаква и телата на 28 починали заложници, но беше уточнено, че "Хамас" може да не е в състояние да открие останките на всички.

Досега са върнати 7 тела, а по-късно днес се очакват още 4, предаде Би Би Си.

В замяна Израел освободи близо 2000 палестински затворници, а снощи върна телата на 45 палестинци. Днес д-р Мохамад Закут, генерален директор на болниците в анклава, съобщи, че оттогава е сформиран екип от специалисти, които да изследват и идентифицират тези тела. Длъжностните лица в Газа очаквали да им бъдат предоставени имената на онези, чиито останки са били предадени, каза той на местен палестински журналист, работещ за Би Би Си.

През февруари "Хамас" предаде това, което според тях са останките на израелската заложница Шири Бибас, заедно с двете ѝ деца Ариел и Кфир. Но по-късно съдебномедицинските изследвания показаха, че това не е тялото на Шири, което предизвика възмущение в Израел, припомни Би Би Си. По-късно "Хамас" върна правилното тяло.

Сега "Хамас" твърди, че някои от телата на заложниците са заклещени под развалините и е поискала влизането на тежка техника, за да помогне с усилията за възстановяване.

Но в Израел има гняв заради бавния темп на връщане на жертви, коментира Би Би Си. Израелското правителство смята, че групата притежава повече тела, отколкото са предадени досега.

В отговор на забавянията, Израел заплаши снощи да спре отварянето на граничния пункт Рафах с Египет и да ограничи помощите, влизащи в Газа, но днес обяви, че ще го позволи и ще пропуска по-големи количества хуманитарна помощ към палестинския анклав.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира, като обяви начало на втория етап от плана му за Газа и изрази увереност, че "Хамас" ще се разоръжи. "Ако те не се разоръжат, ние ще ги разоръжим. И това ще стане бързо и може би със сила", заяви Тръмп.

