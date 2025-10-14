Американският президент подчерта, че от "Хамас" не са предали на Израел телата на мъртвите заложници

526 Снимка: AP/Evan Vucci/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви начало на изпълнението на втория етап от плана му за Газа.

В коментар в своята социална мрежа "Трут Соушъл" Тръмп приветства освобождаването на всички живи заложници от "Хамас", но подчертава, че "работата НЕ Е СВЪРШЕНА", напомни, че от палестинското ислямистко движение не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Днес от израелските въоръжени сили потвърдиха за предадени четири тела.

Phase Two begins right NOW!! pic.twitter.com/KJ4ZTyzIih — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

Ройтерс отбелязва, че това е станало на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставките на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата.

Телевизията на палестинското ислямистко движение междувременно показа видеозапис на екзекуция в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничeли на Израел, предаде БТА.

Вторият етап от плана предвижда унищожаване на оръжията и военната инфраструктура на "Хамас", като тунели, за да се неутрализира способността им за насилие. Целта е Газа да стане "дерадикализирана зона без тероризъм". Планът предлага амнистия за онези членове на "Хамас", които се ангажират с мирно съжителство, както и безопасно преминаване за изгнание за тези, които изберат да напуснат.

За да се гарантира сигурността, ще бъде разположена временна международна стабилизационна сила, съставена от американски, арабски и европейски персонал, която да наблюдава и да улеснява обучението на палестинската полиция.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.