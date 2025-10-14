Тръмп обяви начало на втория етап от плана му за Газа
Американският президент подчерта, че от "Хамас" не са предали на Израел телата на мъртвите заложници
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви начало на изпълнението на втория етап от плана му за Газа.
Тръмп
В коментар в своята социална мрежа "Трут Соушъл" Тръмп приветства освобождаването на всички живи заложници от "Хамас", но подчертава, че "работата НЕ Е СВЪРШЕНА", напомни, че от палестинското ислямистко движение не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.
Днес от израелските въоръжени сили потвърдиха за предадени четири тела.
Phase Two begins right NOW!! pic.twitter.com/KJ4ZTyzIih— The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025
Ройтерс отбелязва, че това е станало на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставките на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата.
Телевизията на палестинското ислямистко движение междувременно показа видеозапис на екзекуция в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничeли на Израел, предаде БТА.
Вторият етап от плана предвижда унищожаване на оръжията и военната инфраструктура на "Хамас", като тунели, за да се неутрализира способността им за насилие. Целта е Газа да стане "дерадикализирана зона без тероризъм". Планът предлага амнистия за онези членове на "Хамас", които се ангажират с мирно съжителство, както и безопасно преминаване за изгнание за тези, които изберат да напуснат.
За да се гарантира сигурността, ще бъде разположена временна международна стабилизационна сила, съставена от американски, арабски и европейски персонал, която да наблюдава и да улеснява обучението на палестинската полиция.