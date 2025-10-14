Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви начало на изпълнението на втория етап от плана му за Газа.

Тръмп

В коментар в своята социална мрежа "Трут Соушъл" Тръмп приветства освобождаването на всички живи заложници от "Хамас", но подчертава, че "работата НЕ Е СВЪРШЕНА", напомни, че от палестинското ислямистко движение не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Днес от израелските въоръжени сили потвърдиха за предадени четири тела.

Ройтерс отбелязва, че това е станало на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставките на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата.

Телевизията на палестинското ислямистко движение междувременно показа видеозапис на екзекуция в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничeли на Израел, предаде БТА.

Вторият етап от плана предвижда унищожаване на оръжията и военната инфраструктура на "Хамас", като тунели, за да се неутрализира способността им за насилие. Целта е Газа да стане "дерадикализирана зона без тероризъм". Планът предлага амнистия за онези членове на "Хамас", които се ангажират с мирно съжителство, както и безопасно преминаване за изгнание за тези, които изберат да напуснат.

За да се гарантира сигурността, ще бъде разположена временна международна стабилизационна сила, съставена от американски, арабски и европейски персонал, която да наблюдава и да улеснява обучението на палестинската полиция.

