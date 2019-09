Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори със саркастичен коментар на гневното изявление на шведската 16-годишна природозащитничка Грета Тунберг, с което упрекна на срещата на ООН в Ню Йорк световните лидери в бездействие пред климатичните промени.

Вече писахме за видеоклипа, на който се вижда как Доналд Тръмп игнорира Грета Тунберг в коридорите на централата на ООН в Ню Йорк. На краткия запис, който стана хит във виртуалното пространство, Тръмп не обръща никакво внимание на 16-годишната шведска тийнейджърка, която стои зад него.

Грета Тунберг и още 15 млади активисти от целия свят междувременно подадоха жалба в ООН, за да протестират срещу липсата на действия на правителствата по кризата с климата, което според тях представлява нарушения на правата на децата, предаде ДПА., цитирана от БТА.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO