Израелският премиер го прие, извини се на Катар за атаката, а "Хамас" има 72 часа да предаде заложниците

993 Снимка: AP/Evan Vucci/БТА

Ключова среща в Белия дом се състоя между американския президент и израелския премиер с основен фокус Газа. А веднага след нея Тръмп представи пред медиите план за слагане на край на конфликта. Той се състои от 20 точки и предвижда връщането на израелските заложници от Хамас - и живите, и телата на мъртвите, в рамките на 72 часа след приемането на споразумението от Израел, предаде Ройтерс.

Според плана на САЩ, разпространен и от Белия дом, Газа ще стане зона, свободна от тероризъм "дерадикализирана зона, която не представлява заплаха за съседните държави".

Израел от своя страна се ангажира, че няма да я окупира или анексира.

Палестинците от анклава няма да бъдат прогонвани от територията.

"Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно", се казва в публикувания план. "Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа", се посочва в документа.

Хамас и другите групировки трябва да се съгласят, че няма да участват в управлението на ивицата.

Дава се известна възможност на палестинците да контролират анклава, като той ще бъде управляван от временен палестински комитет от технократи, които няма да заемат политически позиции.

В състава на комитета ще влязат и международни експерти.

На членове на Хамас, които искат да напуснат Газа, ще се позволи безопасно преминаване в други страни. Съединените щати ще разработят също така план за икономическото възстановяване на Газа.

Ако и двете страни се съгласят, войната ще приключи. От своя страна Нетаняху заяви, че подкрепя плана на Тръмп, съобщи Ройтерс.

"Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, който постига нашите военни цели. Той ще върне в Израел всички наши заложници, ще разруши военните способности на Хамас и неговото политическо управление и ще гарантира, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", коментира Нетаняху, цитиран от агенцията.

Мирът в Газа е "само част от по-голямата картина, която е мир в Близкия изток, и нека го наречем вечен мир в Близкия изток", каза Тръмп.

"Поне сме поне много, много близо. И мисля, че сме отвъд, много близо. И искам да благодаря на Биби, че наистина се включи в това", заяви Тръмп.

"И ако Хамас отхвърли сделката, което винаги е възможно... както знаеш, Биби, ще имаш пълната ни подкрепа да направиш това, което трябва", каза Тръмп.

По време на срещата Нетаняху се извини на Катар и за атаката в Доха, когато беше ударен щаб на терористите от Хамас, като обеща, че това няма да се повтори.

Израелският премиер даде обещанието в телефонен разговор с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, в който участва и Тръмп. Нетаняху каза, че никога повече няма да атакува Катар, съобщи в изявление катарското външно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.

Тръмп посрещна днес Бенямин Нетаняху в Белия дом с една цел - да получи неговото съгласие за мирния си план за Газа, като още преди изявленията след края й подчерта, че е "силно уверен" във възможността това да се случи, предаде Франс прес.

Американският президент благодари на Нетаняху, на лидерите от Близкия изток, Турция, Индонезия, Пакистан и Европа. Именно представеният тази вечер план за мир в Газа той е разяснил и пред арабските лидери, с които се срещна в Ню Йорк миналата седмица, в рамките на сесията на ООН.

