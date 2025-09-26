1176 Снимка: AP Photo/Evan Vucci/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е близо до споразумение за край на войната в ивицата Газа и връщане на заложниците, държани от "Хамас", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Изглежда имаме сделка за Газа. Мисля, че е сделка, която ще върне заложниците у дома; ще бъде сделка, която ще сложи край на войната", каза Тръмп, без да даде повече подробности.

По-рано САЩ представиха мирен план от 21 точки за Близкия изток, който трябва да сложи край на продължаващата вече близо две години война между Израел и "Хамас" на фона на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, които събраха тази седмица международните лидери.

Предложението е било изпратено във вторник до представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, съобщи специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

Президентът на САЩ, който остава най-непоколебимия съюзник на Израел на международната сцена, каза днес, че е разговарял вчера с представители на близкоизточните държави, както и с израелския премиер.

Малко по-рано днес Бенямин Нетаняху заяви в петък пред ООН, че неговата страна "трябва да довърши работата" срещу Хамас в Газа.

"Западните лидери може да са се огънали под натиска - каза и заяви "И ви гарантирам едно нещо: Израел няма да го направи."

Десетки делегати от различни държави масово напуснаха залата на Общото събрание на ООН, когато той започна речта си.

В отговор на скорошните решения на множество държави да признаят Палестина, Нетаняху заяви: "Вашето позорно решение ще насърчи тероризма срещу евреи и срещу невинни хора навсякъде."

"Антисемитизмът умира трудно. Всъщност, той изобщо не умира", заяви още Нетаняху.

Той похвали многократно американския президент Доналд Тръмп и заяви, че промените в Близкия изток са създали нови възможности.

Израелският премиер каза, че е започнал преговори със Сирия, насочени към постигане на споразумения за сигурност с новото правителство на страната.

Бенямин Нетаняху се качи на подиума, носейки специална значка с QR код, който води към сайт за израелските заложници на "Хамас". В ръцете си държеше карта на региона, озаглавена "Проклятието", по която черта с маркер.

Докато израелският лидер говореше, из залата отекнаха и протестни викове, и аплодисменти.

