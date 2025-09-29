Директорът на Международната агенция за атомна енергия обсъди критичната ситуация последователно с Путин и с украинския външен министър

1983 Скрийншот: Официален профил в Twitter на Рафаел Гроси

Украинската атомна електроцентрала "Запорожие" е без външно електроснабдяване от шест дни, съобщи в "Екс" генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.

Гроси каза, че е провел среща с украинския министър на външните работи Андрий Сибига във Варшава и двамата са обменили мнения относно критичната ситуация с атомната електроцентрала, предаде БТА.

Той подчерта, че ситуацията около АЕЦ "Запорожие" остава сложна, но МААЕ работи, за да гарантира ядрената безопасност.

"Обсъдих това в петък с президента Путин, а днес и с министър Сибига", заяви директорът на МААЕ и на Варшавския форум по сигурността, цитира го ТАСС. Именно в кулоарите на конференцията той се срещна с украинския министър на външните работи.