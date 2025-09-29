МААЕ разтревожена: Запорожката АЕЦ е без електроснабдяване от шест дни
Директорът на Международната агенция за атомна енергия обсъди критичната ситуация последователно с Путин и с украинския външен министър
Русия - Украйна
Украинската атомна електроцентрала "Запорожие" е без външно електроснабдяване от шест дни, съобщи в "Екс" генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.
Гроси каза, че е провел среща с украинския министър на външните работи Андрий Сибига във Варшава и двамата са обменили мнения относно критичната ситуация с атомната електроцентрала, предаде БТА.
Той подчерта, че ситуацията около АЕЦ "Запорожие" остава сложна, но МААЕ работи, за да гарантира ядрената безопасност.
"Обсъдих това в петък с президента Путин, а днес и с министър Сибига", заяви директорът на МААЕ и на Варшавския форум по сигурността, цитира го ТАСС. Именно в кулоарите на конференцията той се срещна с украинския министър на външните работи.
Шефът на МААЕ каза още, че когато военният конфликт е започнал, са го критикували, че изобщо разговаря с руския президент. И изрази недоумението си от подобна забележка, защото няма с кого друг да говори за централата в сложната ситуация, при която агенцията трябва да гарантира ядрената сигурност.
Той добави, че МААЕ оказва помощ на работата за възстановяване на електроснабдяването.
Кремъл твърди, че сегашната авария и спиране на електрозахранването на АЕЦ "Запорожие" е вследствие на обстрел от украинска страна на 23 септември, който е десетият поред от началото на военния конфликт, пише ТАСС.
Запорожката АЕЦ е ядрен обект на брега на Каховското водохранилище в Енергодар и се явява най-голямата атомна централа в Европа, включваща 6 енергоблока.
Централата в Южна Украйна е под руски контрол от началото на войната и всяка от двете страни многократно е обвинявала другата, че я обстрелва, отбелязват Ройтерс и БТА.