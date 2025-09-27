Оставане на палестинското население в Газа, установяване на Палестинска държава след властови реформи и временно международно управление на анклава. Това според изданието "Таймс ъф Израел" са част от точките в последния американски план за постигане на мир в Близкия изток, предава БНР.

Ивицата Газа

По-рано през седмицата американският президент Доналд Тръмп се срещна с арабски лидери и им представи мирен план за Газа от 21 точки. До момента съдържанието му не е публично обявено, но през седмицата западни медии съобщиха, че САЩ са предложили на бившия британски премиер Тони Блеър да оглави временна администрация в Газа.

Според "Таймс ъф Израел" конкретното американско предложение е Газа да бъде временно управлявана от технократско палестинско правителство, което да отговаря пред нова международна институция, която САЩ да създадат заедно с европейските и арабските си партньори.

След като в началото на годината Тръмп предлагаше превръщането на Газа в курорт след изселване на палестинците, последният му план не предвижда подобно изгонване.

Бъдеща палестинска държава ще може да се установи след реформиране на Палестинската автономия, която да възстанови и управлява Газа. Това предвижда още плана на Америка, която не признава независима Палестина. През седмицата Тръмп обяви, че няма да позволи на Израел да анексира още територии на Западния бряг.

Планът предвижда и разоръжаването на "Хамас" и на целия анклав. "Ал Джазира" припомня, че за ислямистката групировка това е червена линия, каквато за Израел е палестинската независимост.

В Газа в момента голямата международна организация "Лекари без граници" спря дейността си в главния град, който е обект на израелска офанзива. Най-малко 58 души са убити в ивицата само днес, пише катарската телевизия.

