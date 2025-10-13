Останалите 13 живи заложници, държани от "Хамас", са предадени, съобщиха от Израелските въоръжени сили, позовавайки се на информация от Международния червения кръст, който приема освободените.

Ивицата Газа

Според непотвърдена информация всичките 20 заложници са били на крака при предаването им, съобщи "Таймс ъф Израел".

По-рано първите 7 заложници бяха предадени на уговореното място в Газа.

Сред тях беше военният Матан Ангрест, който има и българско гражданство. Той беше пленен от палестинската групировка в битка на 7 октомври 2023 г.

По-късно днес се очаква да бъдат предадени и телата на някои от 28-те починали заложници.

"Ал Джазира" и Ройтерс съобщиха, че близо 2000 палестински затворници биват качвани на автобуси и напускат израелските затвори, като този процес също протича на етапи.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп, по чийто план протича прекратяването на войната в Газа, пристигна в Тел Авив и беше посрещнат по червения килим на летище "Бен Гурион" от колегата си Исак Херцог и премиера Бенямин Нетаняху.

"Това е страхотен ден. Може би най-добрият ви ден", каза Тръмп на Нетаняху, а той му отговори: "Това е история".

Посланикът на Израел във Вашингтон Йехиел Лайтер, разказа какво му казал Тръмп на летището: "Знаеш, че синът ти те гледа с усмивка, знаеш това, нали?" "Сърцето ми се пръсна", пише Лайтер в X.

Синът на Лайтер, майор Моше Йедидия Лайтер, беше убит в боевете в Ивицата Газа през 2023 г.

