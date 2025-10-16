2986 Снимка: iStock by Getty Images/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп провежда телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, преди да посрещне украинския президент Володимир Зеленски утре в Белия дом.

"Разговорът е в ход, дълъг е, аз, както и президентът Путин, ще докладваме за съдържанието му в края му", съобщи Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп във вторник в Белия дом. "Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", предупреди американският президент.

За утрешната си среща със Зеленски днес Тръмп каза, че "те искат да преминат в настъпление и аз ще взема решение по този въпрос".

"Путин отказва да чуе това, което казва светът, така че единственият език, който може да стигне до него, е езикът на натиска - натиск със санкции и натиск със средства с голям обсег", заяви днес Зеленски.

"Твърдите решения са възможни - решения, които могат да бъдат от полза. И това зависи от Съединените щати, от Европа, от всички наши партньори, чиято мощ директно решава дали на войната може да бъде сложен край. В момента е налице важен импулс за постигането на мир в Близкия изток. Това е възможно и в Европа. Точно това ще обсъдя днес и утре във Вашингтон", анонсира той.

В днешните си изяви Путин не коментира Украйна.

