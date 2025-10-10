Украински деца се завърнаха при семействата си след тримесечни неофициални преговори между Първата дама на САЩ и президента на Русия

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп направи извънредно изявление от Белия дом днес, в което обяви първите конкретни резултати от личната си дипломатическа инициатива, насочена към руския президент Владимир Путин - успешното събиране на осем украински деца със семействата им.

Изявлението е кулминацията на тримесечни неофициални преговори, започнали след като Мелания Тръмп изпрати емоционално писмо до руския лидер през август. Писмото беше връчено лично от президента Доналд Тръмп по време на срещата на върха в Аляска и според медийни публикации, Путин го е прочел незабавно в присъствието на двете делегации.

"Душата на едно дете не познава граници, нито знамена", започна обръщението си първата дама, застанала пред подиум, фланкиран от американски флагове. "Трябва да изградим бъдеще за нашите деца, което е богато на потенциал, сигурност и изпълнено със свободна воля. Свят, в който мечтите се осъществяват, вместо да избледняват заради войната."

Мелания Тръмп разкри, че след писмото ѝ от август, президентът Путин е отговорил писмено, изразявайки готовност за директен диалог. "Оттогава президентът Путин и аз поддържаме отворен канал за комуникация относно благосъстоянието на тези деца", заяви тя.

В резултат на "няколко неофициални срещи и разговори", проведени "добронамерено" през последните три месеца, е постигнато споразумение за сътрудничество.

"Всъщност, осем деца бяха събрани със семействата си през последните 24 часа", обяви г-жа Тръмп. Тя уточни, че три от децата са били разделени от родителите си и разселени в Русия заради бойните действия, а останалите пет са били разделени от семействата си през границите в резултат на конфликта.

Първата дама подчерта, че руската страна е демонстрирала "готовност да разкрие обективна и подробна информация", като е предоставила биографии, снимки и данни за оказаните социални, медицински и психологически грижи за децата. Тя добави, че правителството на САЩ е потвърдило точността на фактите, съдържащи се в доклада, който е бил изготвен съвместно от украинския и руския комисари по правата на детето.

Инициативата на Мелания Тръмп започна на 16 август, когато Белият дом потвърди, че тя е изпратила писмо до Владимир Путин, повдигайки чувствителния въпрос за хилядите украински деца, изведени от руските сили в Русия или на окупирани територии. Киев определя тези действия като военно престъпление и акт, отговарящ на дефиницията на ООН за геноцид, докато Москва твърди, че целта е да се предпазят децата от военната зона.

В писмото си, чийто текст по-късно беше публикуван от Fox News, Първата дама апелира директно към руския президент: "Г-н Путин, вие можете сам да възстановите мелодичния им смях... Като защитите невинността на тези деца, вие ще направите нещо повече от това да служите само на Русия - вие ще служите на самото човечество. Време е."

В днешното си обръщение Мелания Тръмп заяви, че нейната мисия продължава и е двустранна: да осигури прозрачен обмен на информация за всички деца-жертви на войната и да улесни редовното им събиране със семействата, "докато всеки един от тях се завърне у дома".

"Надявам се мирът да настъпи скоро. Той може да започне с нашите деца", завърши Първата дама, преди да напусне залата без да отговаря на въпроси.

Announcement by First Lady Melania Trump https://t.co/AAUwgylsgs — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2025

