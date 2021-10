368 Снимка: iStock by Getty Images

Глазгоу бе наводнен само няколко дни преди откриването на срещата на високо равнище за климатичните промени. Сериозни наводнения бяха причинени от проливните дъждове в Югозападна Шотландия и Северозападна Англия, предаде кореспондент на БНР.

От разпространени кадри се вижда колко е сериозно положението в най-големия шотландски град, където някои улици станаха напълно непроходими след обилните валежи. Пострада сериозно обществения транспорт, отменени бяха пътувания с влакове.

UK weather: Glasgow hit by floods just days before city hosts COP26 - with warning of more heavy rain to come https://t.co/pFz8jHPDFu — Sky News (@SkyNews) October 27, 2021

Отменено бе светлинното шоу в Ботаническата градина в града. Положението е критично в много части на Северозападна Англия и Югозападна Шотландия.

Тежко пострада северното английско графство Къмбрия, където се намира националния парк Лейк Дистрикт, особено популярен сега по време на есенната ваканция на учениците.

Метеорологичната служба обяви оранжев код за редица райони с прогноза да се изсипе нормалното количество дъжд за месец само в рамките на 48 часа.

A flood on Byers Road just a few days before #COP26 here in Glasgow. pic.twitter.com/guMhQ17SF0 — Rhys Crilley (@rhyscrilley) October 27, 2021

Възможно е прекъсване на електрозахранването на някои места.