Най-малко 15 души бяха убити, а 10 - ранени, при атака в шиитска светиня в Иран днес, предаде Ройтерс, като се позова на държавната информационна агенция ИРНА.

Мишена на атаката е гробницата с джамия "Шах Чераг" в южния ирански град Шираз. Трима въоръжени мъже пристигнали с автомобил и открили огън по хората на входа на светилището в 17:45 ч. (местно време).

Сред 15-имата убити са няколко жени и деца, съобщи иранската полуофициална информационна агенция Тасним.

Двама от нападателите са задържани, а третият е издирван.

Екстремистите, извършили терористичното нападение не са ирански граждани, съобщи иранската медия Нур, свързана с висшия орган за сигурност на Иранс. Иранските държавни медии казаха, че нападателите са били "такфири уахабити", израз, който иранските власти използват за твърдолинейните, въоръжени сунитски ислямистки групировки, предаде БТА.

Нападението срещу мавзолея в Шираз няма да остане без отговор, заяви иранският президент Ебрахим Раиси според полуофициалната осведомителна агенция Тасним.

"Опитът показва, че когато враговете на Иран се провалят във внасянето на разкол сред сплотените редици на нацията, те обикновено си отмъщават чрез насилие и терор. Това злодеяние определено няма да остане без отговор, правоохранителните органи и органите по сигурността ще дадат урок на тези, които са организирали това нападение", каза Раиси.

В същото време силите за сигурност се сблъскаха с протестиращи, отбелязващи 40 дни от смъртта на Махса Амини, която беше задържана от нравствената полиция.

Силите за сигурност са открили огън по опечалени, събрали се в родния кюрдски град на Амини Сакез, според очевидец.

"Полицаи от силите за борба с безредиците стреляха по опечалени, които се събраха на гробището за възпоменателната церемония на Махса... десетки бяха арестувани", съобщи свидетелят.

Няма коментар от иранските власти. Информационната агенция ИСНА съобщи, че на гробището са се събрали около 10 000 души и интернет е бил прекъснат след сблъсъци между силите за сигурност и хората там.

Видеоклипове в социалните медии показват хиляди иранци, преминаващи се шествие към гробището, където е погребана Амини, въпреки силното присъствие на полиция за борба с безредиците.

Video footage online shows hundreds of men and women gathering near the grave of Mahsa Amini, 40 days after the 22-year-old’s death in police custody ⤵️ pic.twitter.com/be4oe6abu3