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Стрелецът Михал О., който уби шестима души в центъра на Краков в събота при безпрецедентната за Полша масова стрелба, е починал в болницата, съобщи полската полиция, цитирана от световните агенции.

"Съобщаваме, че виновникът за трагичните събития е починал днес рано сутринта в болницата", пише в публикация в профила на правоохранителните органи в социалната мрежа Екс, предава БТА.

В събота стрелецът нахлу с кола на главния площад в Краков и откри огън по минувачите. Шестима души загинаха, а 15 бяха ранени.

При задържането му възникна престрелка, при която бяха ранени самият заподозрян и двама полицаи. Полското правителство определи нападението като тероризъм.

В къщата на родителите му по-късно бяха открити телата на трима души - баща му, майка му и сестра му.

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Полските власти заявиха, че мъжът може да е имал крайнодесни възгледи, макар тази информация все още да се проверява. Разследването засега счита, че той е действал сам.

Полският президент Карол Навроцки обяви национален траур за 8 и 9 ноември в памет на жертвите. В Краков местните власти въведоха траур, който ще продължи до сряда, 11 ноември.

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