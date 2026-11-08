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Трите тела, открити в дома на заподозрения за нападението в полския град Краков, са на неговите родители и сестра. Това съобщи тази сутрин говорителят на полската полиция Анджей Фиолек, цитиран от телевизия TVN24. Новите подробности идват ден след атаката в центъра на града, при която загинаха шестима души, а други 16 бяха ранени.

Тероризъм

По думите на Фиолек загиналите са 53-годишният баща, 52-годишната майка и 20-годишната сестра на заподозрения. И тримата са получили огнестрелни рани, които според първоначалните данни са най-вероятната причина за смъртта им.

Информацията за откритите тела беше оповестена още снощи от полския премиер Доналд Туск, но тогава не бяха съобщени самоличността и родствената връзка на загиналите със заподозрения.

Трите тела са открити в апартамент в жилищен блок в центъра на полския град Островец Швентокшиски, където е живеел заподозреният за нападението в Краков. По време на полицейската операция обитателите на сградата са били временно евакуирани, а в претърсването са участвали и служители на специализираните антитерористични подразделения. Разследващите са извършили проверки и на други адреси, свързани с предполагаемия извършител.

Полицията е иззела и оръжие от жилището. Фиолек уточни, че предстоят допълнителни следствени действия на различни места, свързани със случая. Стрелецът е полски гражданин, не е бил осъждан или регистриран в полицията и е притежавал разрешително за огнестрелно оръжие.

Говорителят на полицията съобщи още, че към тази сутрин няма влошаване в състоянието на нито един от ранените при атаката. Следствените действия и огледите на местопрестъпленията ще продължат и днес.

Нападението беше извършено вчера следобед в района на Главния пазарен площад в центъра на Краков. Полицията съобщи, че нападателят e подкарал автомобила си насред хората на площада и е започнал да стреля през прозореца по тях на случаен принцип с дългоцевно оръжие. 

При атаката загинаха шестима души - четири жени и двама мъже. Ранени бяха 16 души, сред които двама полицейски служители и самият предполагаем извършител, който е в критично състояние в болница. 

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински съобщи по-рано на пресконференция, че мъжът се е увличал по крайнодесни идеологии и е имал "изключително радикални възгледи".

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Сред шестимата загинали при атаката в Краков има и британски гражданин, потвърдиха полските власти. Петима от ранените са чужденци - граждани на Австрия, Великобритания, Германия, Португалия и Русия. Двама полицейски служители също са ранени, като състоянието на единия от тях е тежко.

Полският премиер Доналд Туск определи нападението като терористичен акт. Той изрази съболезнования към близките на загиналите и отдаде признание на полицейските служители, които са се намесили, за да спрат нападателя.

В Полша от днес започна двудневен национален траур в памет на жертвите. Националните знамена са спуснати наполовина, а част от развлекателните събития са отменени. В самия Краков местните власти обявиха траур до сряда.

Засега няма официално окончателно заключение за мотива на нападението. Полските власти посочват, че според наличните данни мъжът вероятно е действал сам

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