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Съседите описват изпълнителя на вчерашния кървав терор в центъра на Краков Михал О. като затворен и странен човек. Той не е разговарял почти с никого, рядко е поздравявал хората и обикновено е ходел с качулка на главата. Една от съседките в разговор с полското издание "Факт" си спомня, че той е бил единственият в семейството, който никога не се е усмихвал и постоянно е носил черни дрехи.

Тероризъм

В същото време родителите му създавали съвсем различно впечатление: съседите им ги описват като весели и общителни хора. Бащата и синът имали общо хоби — всяка неделя заедно ходели на стрелбището. Затова наличието на оръжие в къщата не изненадвало никого от познатите на семейството.

Според полските медии 24-годишният Михал О. е живял в град Островец-Свентокшиски, имал е разрешително за оръжие и преди това не е привличал вниманието на полицията.

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Той не е служил в армията, въпреки че по време на нападението е бил облечен във военна униформа. В колата му са открити допълнително оръжие и голямо количество патрони.

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Полските власти заявиха, че мъжът може да е имал крайнодесни възгледи, макар тази информация все още да се проверява. Разследването засега счита, че той е действал сам.

В събота стрелецът нахлу с кола на главния площад в Краков и откри огън по минувачите. Шестима души загинаха, а 15 бяха ранени. При задържането му възникна престрелка, при която бяха ранени самият заподозрян и двама полицаи. Полското правителство определи нападението като тероризъм.

В къщата на родителите му по-късно бяха открити телата на трима души — баща му, майка му и сестра му.

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