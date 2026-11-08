Майка и дете са били в центъра на полския град по време на нападението

8779 Снимка: АР/БТА

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Двама българи - майка и дете, са се спасили при стрелбата в центъра на полския град Краков, при която по първоначална информация са загинали шестима души, а други 16 са ранени. Трагедията се е разиграла в близост до оживения Главен пазарен площад, една от най-посещаваните туристически забележителности в града. За обстановката след нападението разказаха българки, живеещи в Полша, в ефира на "Нова телевизия".

Кристияна Нанева обясни, че центърът на Краков винаги е изпълнен с туристи и местни жители, независимо от деня и метеорологичните условия.

"Краков е много туристически град и винаги, по всяко време, независимо дали е през седмицата или през уикенда, центърът е изключително пълен с туристи и жители", разказа тя.

По думите ѝ нападателят е 24-годишен мъж, за когото се съобщава, че е изповядвал крайнодесни и ултранационалистически възгледи. Мотивите за стрелбата обаче все още не са окончателно установени.

В жилището на заподозрения полицията е открила телата на родителите и сестра му. Предполага се, че тримата са били убити преди нападението в Краков, но обстоятелствата около смъртта им се изясняват.

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Според разказа на българката нападателят е пристигнал с автомобил в района на Главния пазарен площад и е открил стрелба. След това е продължил към църквата "Мариацки", а впоследствие се е насочил към улица, водеща към замъка "Вавел".

При полицейската операция по задържането му двама служители на реда са били тежко ранени. Въпреки това единият от тях е успял да обезоръжи нападателя. Заподозреният е задържан и се намира в болница.

Polish Police Shoot Suspect During Krakow Mass Shooting That Killed Six Footage shows a police officer confronting and firing at an armed suspect lying on a street in central Krakow. The suspect, wearing military-style clothing, was neutralized after opening fire in the city's Main Market Square. The November 7 attack left six people dead — including a British national — and 16 injured, among them two police officers. The 25-year-old Polish suspect was wounded, detained and hospitalized; authorities link him to far-right ideology. Three additional bodies were later found at his home. If you want more raw breaking news footage, unfiltered incident coverage, and hard-hitting international updates like this — FOLLOW @NewsTigo right now. You don’t want to miss what’s coming next. #KrakowShooting #PolandAttack #Krakow #MassShooting #EuropeanNews https://t.co/nLT7dYGQE3 — NewsTigo (@NewsTigo) November 8, 2026

Кристияна Нанева потвърди, че по време на стрелбата в центъра на града са се намирали българка и нейното дете, които са в безопасност.

Krakow, Poland - Main Market Square. People running for their lives after the shooter opened fire from his car. Many dead and many injured. You can see the panic in this video. https://t.co/rRW4eRV26q — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 7, 2026

"Една от причините да живеем в Полша е, че това е една изключително чиста и безопасна страна. И да се случи нещо такова в град като Краков, е просто абсолютно непонятно", сподели тя.

Маринела Колева, която живее в Краков от осем години, също определи случилото се като безпрецедентно.

"Никога не съм се чувствала застрашена и силно се надявам това да остане така, след като шокът от вчера премине", заяви тя.

Полските власти продължават разследването на нападението и изясняването на мотивите на извършителя. Случаят предизвика силен обществен отзвук в страната, където подобни масови стрелби са рядкост.

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