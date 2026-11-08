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Двама българи - майка и дете, са се спасили при стрелбата в центъра на полския град Краков, при която по първоначална информация са загинали шестима души, а други 16 са ранени. Трагедията се е разиграла в близост до оживения Главен пазарен площад, една от най-посещаваните туристически забележителности в града. За обстановката след нападението разказаха българки, живеещи в Полша, в ефира на "Нова телевизия".

Тероризъм

Кристияна Нанева обясни, че центърът на Краков винаги е изпълнен с туристи и местни жители, независимо от деня и метеорологичните условия.

"Краков е много туристически град и винаги, по всяко време, независимо дали е през седмицата или през уикенда, центърът е изключително пълен с туристи и жители", разказа тя.

По думите ѝ нападателят е 24-годишен мъж, за когото се съобщава, че е изповядвал крайнодесни и ултранационалистически възгледи. Мотивите за стрелбата обаче все още не са окончателно установени.

В жилището на заподозрения полицията е открила телата на родителите и сестра му. Предполага се, че тримата са били убити преди нападението в Краков, но обстоятелствата около смъртта им се изясняват.

Според разказа на българката нападателят е пристигнал с автомобил в района на Главния пазарен площад и е открил стрелба. След това е продължил към църквата "Мариацки", а впоследствие се е насочил към улица, водеща към замъка "Вавел".

При полицейската операция по задържането му двама служители на реда са били тежко ранени. Въпреки това единият от тях е успял да обезоръжи нападателя. Заподозреният е задържан и се намира в болница.

Кристияна Нанева потвърди, че по време на стрелбата в центъра на града са се намирали българка и нейното дете, които са в безопасност.

"Една от причините да живеем в Полша е, че това е една изключително чиста и безопасна страна. И да се случи нещо такова в град като Краков, е просто абсолютно непонятно", сподели тя.

Маринела Колева, която живее в Краков от осем години, също определи случилото се като безпрецедентно.

"Никога не съм се чувствала застрашена и силно се надявам това да остане така, след като шокът от вчера премине", заяви тя.

Полските власти продължават разследването на нападението и изясняването на мотивите на извършителя. Случаят предизвика силен обществен отзвук в страната, където подобни масови стрелби са рядкост.

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